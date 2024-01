Smart #5 : la première image n’est pas rassurante – illustration : Kolesa

Smart se prépare à attendre sa gamme vers le haut. Après le petit #1 cousin du Volvo EX30, et le compact #3, un nouveau modèle #5 arrive. Voici une première illustration publiée par le site Kolesa, qui n’est pas très enthousiasmante…

Quel est le programme du Smart #5 ?

En quelques années, la marque Smart a beaucoup évolué. Alors qu’elle était jusqu’alors concentrée sur de petits modèles urbains positionnés en-dessous de Mercedes, Smart a migré en Chine pour sa production, et assemble désormais des SUV électriques.

Cette co-entreprise entre Daimler et Geely a donné naissance à des modèles inédits, qui reposent sur la plateforme modulaire SEA de Geely.

Ce nouveau modèle Smart #5 pourrait être présenté au prochain salon de Pékin, du 25 avril au 4 mai prochain. Contrairement au Smart #3 qui joue les SUV coupés, le nouveau #5 adopterait un profil plus classique. La longueur attendue se situe entre 4,50 et 4,70 m : il viendra concurrencer en France le nouveau Renault Scénic E-TECH, mais aussi la Tesla Model Y.

Sans surprise, on s’attend à ce qu’il bénéficie des motorisations déjà présentes sur les deux autres modèles de la gamme, soit 272 ch et 428 ch en version Brabus. L’autonomie ne sera pas en reste : elle est estimée entre 600 et 700 km selon les packs de batterie proposés. La recharge de 10 à 80 % pourra être effectuée en seulement 15 minutes.

Reste qu’esthétiquement, cette illustration ne fait pas rêver, notamment pour la partie arrière. Certes l’illustrateur est parti d’un #3 en lui ajoutant un cube arrière, ce qui n’aide pas…L’espace à l’arrière pourrait permettre d’installer une troisième rangée de sièges, selon un média chinois.

L’intérieur lui, devrait être proche du #3 avec la même planche de bord, et une console centrale surélevée.

Smart présentera ce modèle cette année, et devrait ensuite l’importer en Europe dès 2025. Logiquement ce sera le plus grand modèle Smart, mais d’autres modèles sont encore prévues : une Smart #2, plus abordable !