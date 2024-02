Volkswagen Polo GTI 2024 : voici son prix toutes options

A l’heure où de nombreuses sportives disparaissent, et surtout dans le segment B des citadines, la Volkswagen Polo GTI fait presque figure de résistante. Toujours proposée au catalogue quand certaines de ses rivales ne sont plus proposées que sur stock ou en occasion, la Polo GTI 2024 demeure une valeur sûre. Mais combien vaut-elle avec toutes les options ? C’est ce que nous avons voulu voir…

Des prix qui débutent à 34870 euros

Non proposée en électrique, la Polo GTI est bien entendu la plus chère de toutes les Polo. Elle est généreusement motorisée par un 2.0 TSI de 211 ch, couplé à une boite DSG7. Côté malus écologique, les 146 g ( avant options ) pénalisent le modèle d’un montant de 1074 euros. Une somme qui reste raisonnable…

En prix de départ, la Polo GTI 2024 attaque à 34870 euros.

Peinture : il est possible d’opter pour une carrosserie bi-ton, avec un pack toit noir à 260 euros. Les teintes métallisées compatibles comme le rouge roi peuvent grimper à 800 euros.

Jantes : Les jantes Milton Keynes 17″ de série peuvent être remplacées par des jantes 18″ Faro, à 545 euros. Cela fait grimper les rejets de CO2 à 151 g, le malus passera donc à 1629 euros, ce qui en gros double le prix de la surmonte 18″…

Sellerie : une sellerie est proposée en option, le Pack ‘Artvelours’ avec sellerie Microfleece ‘ArtVelours’ et sièges avant chauffants, moyennant 705 euros.

Options : Après ces options esthétiques, place aux options pratiques. La roue de secours allégée est facturée seulement 125 euros, le pack aide à la conduite 595 euros, et la caméra de recul 335 euros.

Pour 605 euros, vous pourrez profiter du système audio Beats. L’option est la plus chère est le toit ouvrant panoramique coulissant, facturé 1000 euros.

Pour ceux qui veulent un châssis aux petits oignons, il ne faudra pas oublier de cocher l’option Pack Sport Plus à 685 euros avec Trains roulant sport avec système d’amortisseurs à réglage électronique.

Sans même ajouter d’extension de garantie et avant malus, le prix catalogue affiché pour une Polo GTI 2024 toutes options est de 40525 euros. C’est donc un peu moins de 6000 euros d’options que vous pouvez ajouter sur cette petite sportive…On reste encore loin de la Golf GTI, facturée 48210 euros avant options, et bientôt remplacée par la version restylée qui sera sans doute plus chère avec une puissance revue à 265 ch.

Avec toutes les options, cette Polo GTI est passée à 153 g : il faudra donc ajouter un malus écologique de 1901 euros en 2024.

Cette Polo GTI est l’une des dernières représentantes des petites sportives : la catégorie semble plutôt appeler à se reconvertir dans les années à venir en électrique.