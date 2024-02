Que nous réserve la nouvelle Fiat Panda 4 pour 2024 ?

nouvelle Fiat Panda- illustration : Kleber Silva

La nouvelle Fiat Panda 4 arrive cette année, pour prendre la succession d’un modèle dont la troisième génération date tout de même de 2012 ! Quels sont les secrets de ce nouveau modèle ? Actu Automobile vous donne toutes les infos.

Une cousine de la nouvelle Citroën C3

Ces nouvelles illustrations signées Silva Kleber sont basées sur des images de dépôts de brevets, qui donnent un vrai aperçu de cette future citadine italienne. Basée sur la même plate-forme modulaire Smart Car que la nouvelle Citroën C3, la Panda présente quelques similitudes avec sa cousine française. En l’occurence un gabarit de citadine avec des porte à faux réduits, et une hauteur de caisse surélevée qui lui donne des airs de petit crossover. La face avant présente ici une calandre fermée, alors que le refroidissement est opéré par la prise d’air inférieure. Des protections d’ailes et de bas de caisse apportent le côté SUV, tout comme les inserts argentés en partie basse des boucliers avant et arrière. Certains détails révèlent des économies d’échelle, comme les rétroviseurs et les poignées de portes communs avec la Peugeot 208…

Techniquement, la Panda 4 sera la première de sa lignée à passer à du 100 % électrique. Comme la Citroën ë-C3, elle devrait donc être proposée en deux niveaux de puissance de 83 et 113 ch. Elle va elle aussi utiliser des batteries LFP pour réduire les coûts, avec jusqu’à 44 kWh sur la version la mieux lotie. De quoi lui assurer une autonomie de l’ordre de 320 km. Les prix devraient débuter sous les 20000 euros avant toute aide gouvernementale pour la version avec petite batterie de 27 kWh.

Pour ceux qui sont allergiques à l’électrique, Fiat proposera également une offre thermique, avec de l’hybridation légère. Avec une puissance de 100 ch, cette version devrait elle aussi s’approcher des 20000 euros.

Avec cette offre complète, la petite Panda viendra cette fois-ci se frotter au segment B, et notamment aux Dacia Sandero et MG 3. La demande étant toujours très forte en Europe sur les citadines bon marché de 4 m de long, la nouvelle Panda devrait pouvoir une nouvelle fois bien se placer sur le marché et réaliser de gros volumes de vente.

La nouvelle Fiat Panda sera présentée au public le 11 juillet 2024, à l’occasion des 125 ans de Fiat.

