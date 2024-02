La carrière de la Golf 8 pourrait durer jusqu’à l’arrivée de l’ID.Golf en 2030

Les huit générations de Golf rassemblées pour les 50 ans du modèle

En 2024, la Volkswagen Golf fête ses 50 ans de carrière. C’est aussi l’occasion pour la marque allemande de lancer un premier facelift sur sa Golf 8, qui ne sera sans doute pas le dernier. Car ce modèle est appelé à durer encore de nombreuses années, nos explications.

La fusion entre ID.3 et Golf semble confirmée

A l’occasion de l’arrivée de la Golf restylée, le PDG de Volkswagen Thomas Schäfer a accordé une interview à nos confrères du Moniteur Automobile. Et plusieurs révélations intéressantes ont été faites concernant l’avenir de la Golf, ainsi que celui de l’ID.3.

Première info de taille : la Golf actuelle est la dernière qui sera produite en thermique. Il n’y aura donc pas de Golf 9 proposée en essence, diesel et hybride rechargeable. La Golf 9 sera 100 % électrique, et reposera sur une toute nouvelle plate-forme Scalable Systems Platform (SSP). Exit la plate-forme MEB de l’actuelle ID.3…

Le sort de cette dernière semble également scellé : les ventes décevantes du modèle ( la conjoncture n’explique pas tout ) devraient le condamner, pour favoriser la Golf. A l’horizon 2030, Volkswagen lancerait donc cette inédite ID.Golf électrique. Pourquoi si tardivement ? La question peut effectivement se poser. Le constructeur allemand constate que le marché des modèles électriques n’est pas encore arrivé à maturité, et aussi qu’il y a de grandes disparités selon les pays d’Europe à ce niveau-là. La prudence semble donc de mise pour Volkswagen, qui ne fixe pas de date précise pour cette ID.Golf, prévue au plus tard pour 2030.

2030, c’est encore loin : une distance de 6 ans nous sépare, qui semble donc très longue pour la deuxième partie de carrière de la Golf 8. Restylée cette année, cette compacte devrait sans doute avoir droit à un deuxième facelift d’ici 3 ans, pour tenir encore quelques années !

Rallonger la durée de vie d’un modèle semble désormais incontournable pour réussir la transition entre le thermique et l’électrique. Renault par exemple aura vendu sa Mégane 4 thermique de 2016 à 2024, une durée assez longue et supérieure à la moyenne. Le losange mise désormais sur des SUV pour le segment C en thermique…

Lancée fin 2019, la Golf 8 pourrait donc durer près de 10 ans au catalogue. Et au vu de la baisse des ventes du modèle au profit des SUV comme le T-Roc et le Tiguan, cela semble assez logique au final. Les amateurs du modèle ont encore de nombreuses années pour s’en offrir une en thermique, avant de devoir se convertir à l’électrique avec l’ID.Golf.