La future Peugeot 208 veut tout changer, voici ses secrets

Nouvelle Peugeot 208

Débutée en 2012, la saga des Peugeot 208 est déjà en cours d’écriture pour la troisième génération, qui viendra prendre le relais de la génération actuelle dès 2026. Cette future 208 III va tout changer, y compris de plate-forme !

Une 208 revisitée intégralement pour 2026

Avec Stellantis, de nouvelles plate-formes modulaires sont en développement. Le nouveau Peugeot 3008 dispose ainsi de la plate-forme STLA Medium, qu’on retrouvera à l’avenir sur un grand nombre de modèle du groupe. Pour le segment B, la plate-forme STLA Small n’est pas encore finalisée. Les nouveaux modèles qui arrivent cette année, comme la Lancia Ypsilon ou l’Alfa Romeo Milano vont devoir se contenter de la plate-forme CMP de l’actuelle 208.

Commercialisée en 2019, l’actuelle 208 a été restylée l’année dernière. En 2026, elle arrivera déjà sur son 7ème anniversaire.

D’après un journal espagnol, la production débuterait en décembre 2026, toujours dans l’usine de Saragosse, en Espagne donc.

Que sait-on de cette nouvelle plate-forme STLA Small ? Dévoilée en 2021, elle serait compatible avec des batteries électriques affichant entre 37 et 82 kWh, pour un niveau d’autonomie de l’ordre de 500 km. Ce qui parait même peu pour une batterie de cette taille, étant donné que l’actuelle e-208 est annoncée à 400 km avec une batterie de 54 kWh…

En puissance, Stellantis a déjà donné des chiffres allant de 95 à 245 ch, et cela en électrique. Il serait probable que cette plate-forme soit multi-énergies, et que la future 208 soit également proposée en hybride. A l’horizon 2026, tout le monde ne souhaitera pas encore passer au tout électrique.

Cette plate-forme STLA Small permettrait aussi d’intégrer une nouvelle direction sans aucune liaison mécanique entre le volant et les roues, c’est à dire « by wire ».

Essentiellement ( ou exclusivement ) vendue en électrique, la Peugeot 208 III est appelée à réaliser de gros volumes de ventes. Peugeot prévoit en effet d’en produire plus de 200.000 exemplaires par an à l’horizon 2029 ! Dans trois ans, la future 208 devra donc viser juste avec un design réussi et un bel intérieur pour réussir les pronostics du constructeur sochalien.