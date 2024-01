Nouvelles images du futur Alfa Romeo Milano – illustration : Kolesa

La gamme Alfa Romeo semble appelée à connaitre un brillant avenir au sein de Stellantis. Elle doit notamment jouer un rôle aux Etats-Unis, pour compléter en premium la présence des marques américaines du groupe. Mais cette fois, la gamme va s’élargir à nouveau vers le bas. Il faut dire que la disparition des MiTo et Giulietta a laissé un grand vide ! Nous vous avons déjà parlé à plusieurs reprises du futur SUV Milano, le revoici avec des illustrations inédites.

Un Milano qui veut faire tourner les têtes

Ce nouveau SUV de segment B reprend l’appellation de l’Alfa Romeo 75, vendue sous le nom Milano aux USA à la fin des années 80. Des dessins techniques ayant été révélés, ces illustrations se basent sur des éléments sérieux et sont donc proches de la réalité.

De face, le nouveau Milano arbore la traditionnelle calandre au centre, mais elle se démarque en reléguant le Biscione au niveau du capot. Le bouclier joue la carte de la sportivité avec des écopes latérales, des ouïes près de la calandre et une grande prise d’air en partie basse. On ne confondra pas non plus le Milano avec un Tonale au niveau de la signature lumineuse : ici ce sont quatre traits fins qui ont été choisis, trois en haut et deux en bas.

Les flancs sont épurés, avec des poignées de porte arrière dissimulées dans les montants. Un artifice de style, pas toujours des plus pratiques au quotidien. La carrosserie se distingue aussi par sa peinture bi-ton, dès les montants de pare-brise. Le noir brillant fait écho à la teinte reprise par les protections d’ailes, qui valorisent les passages de roues.

A l’arrière le bouclier est massif, entièrement noir brillant à l’exception d’un élément de protection couleur aluminium. Les feux sont inscrits dans un bandeau noir qui traverse le hayon, et redescend en forme de crosse au niveau des ailes arrière. Une originalité qui devrait démarquer le Milano dans la circulation…

Nouvelles images du futur Alfa Romeo Milano – illustration : Kolesa

Le nouvel Alfa Romeo Milano sera proposé en hybride, ainsi qu’en électrique. Et c’est logiquement en électrique qu’une version puissante de 240 ch devrait voir le jour, avec la même motorisation que le futur Abarth 600e.

Positionné en haut de gamme dans le segment B des SUV, l’Alfa Romeo Milano semble avoir une belle carte à jouer. Il nous tarder d’en découvrir la version de série, bientôt dévoilée…