La nouvelle génération de BMW M5 sera la plus lourde de sa lignée

La future BMW M5 – illustration : Kolesa.ru

La prochaine génération de BMW M5 sera plus lourde que jamais, et pour cause : en plus d’un encombrement plus conséquent ( elle dépasse les 5 m de long ), elle va aussi adopter pour la toute première fois l’hybridation rechargeable. Est-ce une erreur de la part de BMW Motorsport ?

La première M5 PHEV

Attendue pour cet été, la nouvelle BMW M5 sera proposée à la fois en berline et en break. Cette illustration proposée par le site Kolesa nous montre le rendu possible, réalisé à partir de la nouvelle Série 5 déjà commercialisée avec de nombreuses motorisations en thermique et en électrique ( sous le blason i5 ).

Une info technique intéressante vient de tomber concernant cette M5 2024 : son poids à vide. L’information a été publiée par le média allemand Bimmer Post, selon lequel le poids de cette sportive à vide serait enregistré à 2435 kg. Un poids plus que conséquent, qui peut interpeller pour un modèle sportif. En fait, la tendance est logique : avec l’arrivée de l’hybridation rechargeable, l’ajout de moteurs électriques et d’une batterie génère une prise de poids non négligeable. La M5 sortante ( F90 ) affichait elle moins de 2 tonnes sur la balance.

Rien d’étonnant au final, quand on sait que la M5 va reprendre la motorisation du surpuissant XM. Le fameux SUV hybride rechargeable BMW XM dispose d’un V8 de 4 395 cm3 de cylindrée sous le capot, qui développe déjà 489 ch. Avec un moteur électrique de 197 ch intégré dans la boite de vitesses, la puissance totale est affichée à 653 ch pour 800 Nm de couple ! Et comme ce n’était visiblement pas suffisant, le XM Red Label a ensuite poussé son système M hybrid à 748 ch. Le V8 développe sur ce modèle une puissance de 585 ch à lui tout seul !

( lire notre essai du BMW XM )

Il était également logique que cette motorisation hybride soit reprise par au moins un autre modèle que l’exclusif XM. Pour l’heure la puissance finale de la nouvelle M5 n’est pas encore connue, mais elle pourrait donc s’établir entre 653 et 748 ch.

Une sportive….trop lourde ?

Sur le papier, il devient tentant voire incontournable pour certains constructeurs d’adopter l’hybridation rechargeable pour réduire les émissions de CO2 et contourner les contraintes réglementaires comme le malus écologique français.

Mercedes a ainsi fait ce choix sur la nouvelle C 63 S E Performance, et ce sera également le cas très prochainement pour la nouvelle Mercedes-AMG E 63 S E Performance.

La première sportive hybride rechargeable que nous avons testée était française : la fameuse Peugeot 508 PSE. ( lire notre essai de la Peugeot 508 PSE ) Alors oui, côté puissance, rien à redire, côté consommation au quotidien c’est un vrai plus, et au niveau fiscalité grâce aux émissions de CO2 basses, cela tient du miracle. En revanche on ne pourra évidemment pas prétendre au même dynamisme en conduite, avec un poids qui pourra se faire ressentir à certains moments. C’est évidemment sur circuit que cela apparaitra le plus, quand on sera proche des limites physiques. Le freinage par exemple, sera encore plus fortement sollicité, et cela pourra entrainer de mauvaises surprises.

Il faudra bien entendu tester ce nouveau modèle pour en avoir le coeur net, mais nous ne sommes pas totalement partisans de ce type d’évolution. Quels seront les chiffres de de modèle sur la fameuse boucle nord ? On attend d’en savoir plus !