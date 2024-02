Que savons-nous du SUV électrique Alpine attendu pour 2025 ? – image : Autocar.co.uk

Alpine a prévu d’étendre sa gamme dans les prochaines années : la berlinette A110 ne sera plus la seule et unique Alpine. Deux nouveautés sont particulièrement attendues : une sportive électrique dérivée de la Renault 5 électrique, la future Alpine A290, ainsi qu’un crossover électrique. Que savons-nous déjà de ce futur modèle ?

Le premier SUV Alpine

Pour Alpine, s’aventurer dans les segments des SUV est un risque très calculé. N’oublions pas que la marque française s’inspire de l’expérience de Porsche. Et en la matière, le concurrent allemand a clairement prouvé que les SUV pouvaient être dynamiques et ne pas nuire à l’image de la marque. Ils permettent aussi d’augmenter considérablement les volumes de ventes.

Le style de ce futur SUV Alpine devra être racé et sportif, pour répondre à l’ADN de la marque au passé sportif prestigieux. L’illustration présente ici nous montre un éventuel rendu d’un SUV assez compact aux lignes dynamiques, qui reprend le principe de la face avant avec les quatre blocs optiques caractéristiques d’une A110. Les designers pourront aussi puiser d’autres détails de leur berlinette, comme le toit qui contraste dans une autre teinte que la caisse, avec un raccord au niveau des ailes arrière. Comme sur cette photo, le drapeau tricolore devrait aussi y trouver sa place !

Techniquement, ce nouveau modèle pourra reprendre la plate-forme du SUV électrique Nissan Ariya, commun également avec le futur Renault Scenic. Les niveaux de puissance seront bien entendu d’un autre registre, avec deux moteurs électriques qui en feront une quatre roues motrices pour la version siglée S. Le niveau de puissance attendu est d’au moins 400 ch pour cette version la plus puissante. Il est probable que la première version se contente d’un seul moteur et d’une puissance de 300 ch.

En autonomie, là encore tout est possible ! Les batteries logées sous le plancher devraient permettre une autonomie entre 450 et 600 km selon les versions.

D’après les dernières informations, la batterie produite dans la nouvelle Gigafactory avec Verkor pourrait afficher une capacité de 90 kW.

Quel nom pour le futur SUV Alpine ?

Pour l’heure, certains médias comme l’Automobile Magazine parlent d’un « A390 ». Ce qui laisserait de la place pour d’autres modèles, plus petits mais aussi plus grands.

Ce nouveau SUV électrique devra concurrencer le futur Porsche Macan électrique, prévu pour une commercialisation en 2024. Alpine devrait proposer à la vente son nouveau modèle dès le printemps 2025.

Les prix estimés devraient débuter à 80000 euros pour la version la plus accessible, et grimper ensuite en fonction du niveau de puissance, de la taille des batteries et de l’équipement.