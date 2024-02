BYD Seal U DM-i : quel est ce nouveau SUV chinois ?

BYD Seal U DM-i

Peu de constructeurs européens sont présents à cette nouvelle édition du salon de Genève, en revanche les fabricants chinois n’ont pas manqué le coche. Le plus gros constructeur chinois de voitures électriques, BYD, en a profité pour présenter son nouveau SUV, le Seal U DM-i. Il ne s’agit cette fois-ci pas d’un SUV électrique, mais d’un SUV hybride rechargeable. Déjà existant en électrique, ce modèle est donc décliné en thermique, ce qui sera une première pour la marque sur le marché européen.

Quels arguments pour ce nouveau modèle PHEV ?

Présenté comme un SUV de segment D, le BYD Seal U DM-i vient donc concurrencer en Europe des modèles comme l’Audi Q5, le BMW X3 mais aussi le futur Peugeot 5008.

Esthétiquement, ce modèle présente un style assez classique qui reprend le langage « Ocean Aesthetics » de la marque BYD. Le pli de caisse latéral n’est d’ailleurs pas sans évoquer l’univers Audi !

Ses dimensions sont assez imposantes, puisqu’il mesure tout de même 4,78 m de long ! Mais pas question de proposer trois rangées de sièges : contrairement au 5008, il sera uniquement proposée en cinq places. L’habitacle présente une sellerie en cuir végétal, un levier de vitesses cristal ( comme chez Volvo ), ainsi qu’un écran tactile LCD rotatif de 15,6 pouces. La dotation est complète, avec un système hifi, l’éclairage d’ambiance, un toit panoramique, l’instrumentation digitale…

Du côté du coffre, le volume est honnête avec 552 litres, et jusqu’au 1440 litres en configuration deux places.

BYD Seal U DM-i

Le contenu technique du Seal U DM-i

Passons désormais à la mécanique : que nous propose BYD sur le Seal U DM-i ? Si le quatre cylindres de 130 ch présent sous le capot avant ne fera pas d’étincelles, il est associé à deux moteurs électriques. La puissance totale devrait être élevée : BYD annonce déjà un 0 à 100 km/h en seulement 5,9 s ! L’efficience serait pourtant la priorité d’après les infos communiquées.

La batterie BYD Blade de technologie LFP dispose d’une capacité de 18,3 kWh, dans la moyenne de ce que proposent actuellement les SUV hybrides rechargeables.

Comme sur le dernier Tiguan, il sera possible de charger sur un chargeur rapide DC avec une puissance de 18 kW ( 50 kW sur un Tiguan ). La charge est alors estimée de 30 % à 80 % en 35 minutes, rien d’exceptionnel. Pas encore homologué, ce nouveau modèle n’indique pas l’autonomie visée.

L’arrivée en Europe est prévue au deuxième trimestre 2024, on ignore encore les tarifs de cette nouveauté, mais ils devraient être compétitifs. Et comme il n’y a pas de bonus écologique sur les hybrides, ce BYD Seal U pourra d’autant plus se démarquer face à la concurrence européenne niveau tarif clé en mains…

La planche de bord du BYD Seal U DM-i

Seuls 3 passagers peuvent prendre place à l’arrière

Le volume du coffre est de 1440 litres dans cette configuration

L’arrière adopte des feux à LED

Le profil est assez classique pour la catégorie