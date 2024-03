Nouveau Dacia Duster Essential à 19690 euros : une punition ?

Dacia Duster Essential

Le nouveau Dacia Duster est désormais arrivé au catalogue, et il est possible de le configurer sur le site Dacia. Nous avons voulu savoir si la version de base Essential à 19690 euros était une punition, ou une bonne affaire.

Design

Extérieurement, le Dacia Duster Essential de base doit se contenter de jantes tôle 16″ Bangka, des jantes noires sans enjoliveurs. Pire : il n’est même pas possible de les remplacer par des jantes alliage, qui ne figurent pas au rang des options.

La présentation comprend tout de même la signature lumineuse à LED en Y et les barres de toit. En revanche les poignées de portes ne sont pas couleur carrosserie mais noir grainé. Les boucliers sont aussi privés de la teinte grise sur les éléments de protection, qui se contentent d’un noir plus basique.

Vous remarquerez aussi une antenne classique de 30 cm : mais la version Expression ne fait pas mieux !

Il sera tout de même possible de choisir une teinte métallisée en dehors du blanc glacier standard, comme le Kaki Lichen ou le Gris Schiste.

Dacia Duster Essential

Vie à bord

A l’intérieur, Dacia n’a pas poussé le vice de ne pas proposer de climatisation : la clim est donc de série, mais avec des réglages manuels seulement.

Il faudra aussi faire l’impasse sur le système Media Display avec écran tactile de 10,1″, réplication smartphone et services connectés. A la place, vous aurez le système Media Control (Streaming audio bluetooth avec support téléphone, 4 haut-parleurs, 1 USB). Autre lacune d’équipement : des vitres arrière manuelles, et non électriques.

Le volant soft feel est tout de même de série, avec réglage en hauteur et en profondeur.

Heureusement l’équipement de sécurité est assez complet étant donné l’arrivée des normes GSR2 dès cet été. Le Duster Essential comprend donc en série tous ces éléments : régulateur limiteur de vitesse, détection de pression des pneus, système de surveillance de l’attention du conducteur, appel SOS, Système de freinage d’urgence avancé (piéton, deux-roues et intersection), Alerte franchissement de ligne et assistant maintien dans la voie, Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse, radars de recul.

Dacia Duster Essential

Motorisation

A 19690 euros, seule une motorisation est proposée : ECO-G 100 ch, avec un 3 cylindres 1.0 L de 100 ch, couplé à une boite manuelle à 6 rapports. Les performances sont modestes : le 0 à 100 km/h est abattu entre 13,2 s et 14 s selon les configurations. La vitesse maximum est aussi limitée, entre 163 km/h et 168 km/h.

Conclusion

Pour s’offrir un Duster plus sympathique et mieux motorisé, il faudra se tourner vers une version Extreme TCe 130, au prix de 25500 euros. Car les deux premières finitions sont seulement proposées avec la petite motorisation de 100 ch….

De quoi faire sérieusement grimper la note. Il y a quelques années, un Duster à 20.000 euros était la version la mieux équipée et la plus puissante de la gamme. C’est désormais l’entrée de gamme ! L’équipement est donc assez basique, même si les équipements indispensables sont déjà présents. On conseillera tout de même d’opter au moins pour la version Expression, qui sera plus agréable au quotidien avec une dotation nettement supérieure.