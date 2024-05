A 19900 euros, la Citroën ë-C3 200 km visera la Dacia Spring en 2025

A 19900 euros, la Citroën ë-C3 visera la Dacia Spring…en 2025

Citroën a présenté sa nouvelle arme électrique, la toute première ë-C3. Celle-ci sera disponible avec deux configurations mécaniques et deux tailles de batteries, mais la moins chère n’arrivera que d’ici 2025. A quoi peut-on s’attendre pour moins de 20000 euros ? Est-ce qu’il faut attendre cette citadine de pied ferme ?

L’heure de la révolution pour la C3

C’est l’heure de la révolution pour la Citroën C3. Celle-ci change de style, de gabarit, de plate-forme, et se convertit à l’électrique pour la toute première fois. Ces évolutions importantes ne doivent pas faire oublier la nouvelle stratégie de Citroën, qui doit se placer dans la gamme Entry de Stellantis, tout comme Fiat. Cette descente en gamme est un moyen de distinguer la marque de Peugeot, et aussi d’aller attaquer différentes cibles. Citroën justement, doit s’inspirer du succès retentissant de Dacia en Europe.

Esthétiquement, cette quatrième génération de C3 est clairement inspirée du concept car OLI, qui annonçait un virage pour la marque. Moins baroque que ce concept, la nouvelle ë-C3 se distingue de l’actuel par son positionnement en hauteur. Elle est en effet plus haute de 10 cm que la moyenne des citadines de la catégorie, de quoi lui donner de petits airs de crossover, notamment avec les barres de toit et les protections au niveau des passages de roues.

Quel niveau de prestations pour la ë-C3 à 19900 euros ?

Citroën a déjà annoncé la couleur pour sa ë-C3 la moins chère : elle sera dotée d’une petite batterie LFP qui permettra de disposer d’une autonomie de 200 km, contre 320 km pour la version qui sera commercialisée au lancement. La batterie devrait donc se contenter de 27 kWh environ, soit la moitié de ce que propose une Peugeot e-208.

En matière de puissance, il serait aussi logique qu’elle soit inférieure à la version 44kWh, qui est associée à un moteur électrique de 83 kWh, soit 113 ch. On peut s’attendre à 90 ch, ce qui fera encore descendre les performances.

Techniquement, cette ë-C3 ne repose pas sur une nouvelle plate-forme STLA, mais sur la plate-forme « Smart Car » déjà utilisée par les C3 commercialisées en Inde et au Brésil. Ce qui nous rappelle l’origine du véhicule, la C3 indienne, relookée et électrifiée. Pour abaisser les coûts, Citroën n’est donc pas parti d’une feuille blanche pour le marché européen.

La présentation de cette C3 You d’entrée de gamme sera moins aguicheuse que sur les photos, puisqu’elle sera privée de la carrosserie bi-ton et des jantes 17″, et devra se contenter de jantes tôle 16″. Les phares à LED sont tout de même de série. Régulateur de vitesse, Active Safety Brake, affichage tête haute Citroën Head Up Display, My Citroën Play with Smartphone Station pour l’info-divertissement ( comprenez par là que l’écran tactile de 10,25″ n’est que sur la finition Max ), les rétroviseurs électriques, l’éclairage automatique, et les 6 airbags.

A moins de 20000 euros ( bonus déduit ), vous l’aurez compris, les prestations seront plus proches d’une Dacia Spring que d’une e-208.

Les premières livraisons de la nouvelle ë-C3 44 kWh sont prévues pour le quatrième trimestre 2024 en France. Ce modèle sera produit dans l’usine Stellantis de Trnava en Slovaquie. La version à 19900 euros, la ë-C3 200 km, verra sa production débuter au cours du dernier trimestre de 2024. Les premières livraisons devraient donc intervenir au début de 2025.

