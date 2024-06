Nouvelle application ViaMichelin : place aux itinéraires bis

ViaMichelin, pionnier de la cartographie et des guides touristiques, prend un nouveau virage pour se démarquer de ses concurrents Waze et Google Maps. Avec la refonte de son site et de son application mobile, ViaMichelin met l’accent sur les itinéraires bis et les expériences de voyage authentiques, en misant sur son expertise centenaire dans le domaine du voyage et de la gastronomie.

Une nouvelle philosophie de voyage

Fini la course contre la montre ! ViaMichelin dévoile une nouvelle version de son site et de son application, disponibles en sept langues et dans 11 pays. Contrairement à ses concurrents qui privilégient la rapidité des trajets, ViaMichelin propose une expérience enrichissante en mettant en avant les itinéraires bis. Le but est de transformer chaque voyage en une aventure mémorable en valorisant les points d’intérêt le long du chemin.

« Notre philosophie ? Transformer un simple voyage en moment unique, à travers la richesse des territoires », explique Caio Favero Teixeira, PDG de ViaMichelin. Le nouveau site et l’application permettent ainsi de découvrir des restaurants étoilés, des hôtels de charme et des sites touristiques grâce aux données des célèbres Guides Michelin.

ViaMichelin intègre désormais un filtre « Michelin » permettant de visualiser sur la carte les établissements avec leurs distinctions respectives. En surfant sur la tendance du slow tourism, l’application mentionnera également les routes pittoresques et les sites touristiques dès cet été. Cette approche encourage les pauses et la découverte de la beauté locale, transformant chaque trajet en une expérience unique et enrichissante.

Pour les conducteurs de voitures électriques, ViaMichelin propose des « zones d’intérêt » où ils peuvent recharger leur véhicule tout en explorant des attractions locales comme des châteaux, des musées ou de magnifiques paysages.

Une interface repensée et des algorithmes améliorés

Le nouveau site et l’application se parent d’une interface repensée, avec un logo inédit représentant le soleil, la route et la multiplicité des chemins. Cette refonte vise à rendre l’expérience utilisateur plus agréable et intuitive, avec des couleurs vives et une carte affichée en permanence.

Les algorithmes de calcul d’itinéraires ont également été améliorés pour offrir des résultats différents de ceux des concurrents, en prenant en compte la sécurité des routes et en évitant les détours inutiles. « Le calcul des itinéraires a été amélioré, via des algorithmes qui nous sont propres et donnent des résultats différents de ceux de nos concurrents », précise Caio Favero Teixeira.

La nouvelle version de ViaMichelin se rapproche d’une version numérique du Guide Michelin, dont la première édition remonte à 1900. Les établissements référencés dans le Guide Michelin apparaissent directement sur la carte lors de la planification d’un trajet. Il est possible de réserver une table de restaurant, une chambre d’hôtel ou encore une place de parking directement depuis l’application.

Parmi les nouveautés, on trouve des zones d’intérêt touristique, des détours touristiques, un filtre Michelin pour les établissements référencés par le guide, et des itinéraires respectueux de l’environnement. Ces fonctionnalités font de ViaMichelin un outil complet pour les voyageurs en quête d’expériences authentiques et mémorables.

Une Offre Élargie et Personnalisée

Le nouveau site et l’application ViaMichelin offrent une gamme complète de fonctionnalités pour un voyage réussi. Que vous voyagiez en famille, en voiture électrique ou que vous cherchiez des découvertes culinaires, ViaMichelin permet de planifier des itinéraires enrichissants, de réserver des hôtels et de découvrir des restaurants recommandés par le Guide Michelin.

En réponse à la tendance croissante du slow tourism, ViaMichelin permet aux utilisateurs de planifier des détours ou des escapades secondaires en fonction de points d’intérêt. Cette approche encourage à prendre des pauses et à savourer pleinement chaque voyage, en faisant de chaque trajet une aventure mémorable et éco-responsable.