Future Porsche 718 Boxster électrique : voici à quoi s’attendre

Porsche 718 Boxster électrique – image : Kolesa

Jusqu’à présent, les cabriolets électriques étaient une denrée rare. La Mini Cooper SE Cabrio est l’un des seuls du marché, rejoint l’année prochaine par le MG Cyberster. Mais Porsche nous prépare la prochaine génération de sa 718 Boxster en électrique : nous allons donc passer aux choses sérieuses ! Que sait-on de ce cabriolet sportif attendu pour 2025 ?

Que sait-on de la future 718 Boxster électrique ?

Tous ceux qui apprécient Porsche ne peuvent que suivre avec intérêt mais aussi nostalgie l’évolution attendue sur certains modèles. Contrairement à la 911 qui semble partie pour conserver son Flat Six au-delà de 2035 en utilisant des bio-carburants, les 718 vont abandonner leurs 4 et 6 cylindres dès la prochaine génération. Ce sera donc un passage au 100 % électrique, d’un coup d’un seul. Porsche va devoir composer avec de nouvelles contraintes pour sa sportive, afin de contenir le poids et de maintenir un haut niveau de dynamisme.

Les versions les moins puissantes de la future Porsche 718 Boxster électrique seront des propulsions, avec un seul moteur implanté à l’arrière. On attend au moins 400 ch pour les premières versions, de quoi déjà assurer le spectacle !

Les plus puissantes devraient compléter ce dispositif par un moteur électrique à l’avant, sans doute plus modeste mais qui permettre de disposer d’une transmission intégrale électrique ( sans liaison mécanique ). On imagine que le coffre avant soit alors condamné sur ces versions.

Ce modèle de Boxster sera logiquement plus long que l’actuel, qui mesure 4,37 m. Il faudra parvenir à caser les batteries, qui devraient prendre place en position centrale, derrière l’habitacle. Une implantation unique en son genre, du moins pour l’instant : Porsche défriche une terre inconnue. De cette manière, les sièges avant resteront implantés très bas, au plus proche de la route.

Cette image d’illustration s’appuie sur les nombreuses photos des prototypes qui ont pu être photographiés ces derniers mois lors de leurs essais. Elle nous présente une Porsche Boxster qui aurait mangé du Taycan ! Esthétiquement, aucune inquiétude à avoir : la sportivité Porsche sera bien visible, et l’ADN respecté comme toujours.

Une gamme électrique Porsche en plein développement

Porsche prévoit évidemment la déclinaison coupé de ce modèle, le 718 Cayman, qui sera lui aussi 100 % électrique avec les mêmes configurations de blocs moteurs.

L’arrivée de cette 718 Boxster électrique est prévue dans les concessions Porsche en 2025, alors que la marque allemande propose aussi d’autres modèles électriques comme le nouveau Macan 100 % électrique. En 2030, Porsche vise environ 80 % de ses ventes dans le monde en modèles électriques. Un virage important, qui va donc s’opérer d’ici deux ans pour les premiers modèles.