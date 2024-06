Renault Fuego : de plus en plus collector

Renault Fuego

Dans le coeur des passionnés de Renault, la Fuego occupe une place à part. Quelle beauté intemporelle, une véritable icône des années 80 qui a su captiver les cœurs des amateurs de voitures sportives du monde entier. Lancée en 1980, la Renault Fuego a été conçue pour incarner l’esprit de la sportivité et du dynamisme, tout en restant fidèle à l’élégance à la française. Cette voiture, dessinée par le talentueux Robert Opron, est un chef-d’œuvre de design et de technologie qui continue de séduire les passionnés d’automobiles anciennes.

La Fuego, c’est avant tout une ligne fluide et aérodynamique, un coupé au look agressif et séduisant. Avec son capot allongé, ses phares en amande et ses lignes sculptées, elle respire la sportivité. L’habitacle ne déçoit pas non plus : un intérieur spacieux et confortable, des sièges enveloppants et un tableau de bord futuriste pour l’époque. C’était une voiture faite pour rouler vite tout en offrant un confort remarquable.

Les différentes versions de la Renault Fuego

Renault a su décliner la Fuego en plusieurs versions pour répondre aux attentes de divers conducteurs. Commençons par la version de base, la Fuego TL, équipée d’un moteur de 1,4 litre développant 64 chevaux. Elle offrait déjà une expérience de conduite agréable avec une consommation maîtrisée. Ensuite, la Fuego GTL, avec un moteur de 1,6 litre, offrait une puissance légèrement supérieure et plus de confort.

Pour les amateurs de performance, Renault a lancé la Fuego GTS et la Fuego TX. La GTS était équipée d’un moteur de 1,6 litre avec carburateur double corps, délivrant 96 chevaux, tandis que la TX avait un moteur de 2,0 litres et une puissance de 110 chevaux. Mais la star incontestée était la Fuego Turbo, lancée en 1983. Avec son moteur 1,6 litre turbo de 132 chevaux, elle pouvait atteindre des vitesses impressionnantes et rivaliser avec les meilleures sportives de son époque.

Renault n’a pas oublié le marché international, avec des versions spécifiques pour les États-Unis (la Fuego Turbo de 95 chevaux avec moteur de 1,6 litre) et une version diesel pour l’Europe, la Fuego GTD, équipée d’un moteur de 2,1 litres pour les conducteurs recherchant une alternative économique.

L’incontournable Renault Fuego Turbo

La fiabilité et que vérifier avant d’acheter en collection

La Renault Fuego, malgré son charme, n’était pas exempte de petits tracas mécaniques, surtout sur les modèles plus anciens. Avant de craquer pour ce coupé séduisant en tant que voiture de collection, quelques vérifications s’imposent. La carrosserie, en particulier, est à surveiller de près. Comme beaucoup de voitures des années 80, la Fuego peut souffrir de corrosion, notamment sur les bas de caisse et les passages de roues. Une inspection minutieuse de ces zones est donc essentielle.

Le moteur et la transmission doivent également être en bon état. Les modèles Turbo, bien qu’excitants à conduire, peuvent présenter des problèmes de surchauffe et d’usure prématurée du turbo. Assurez-vous que l’entretien a été régulier et que les pièces d’usure ont été remplacées à temps. Les pièces détachées pour la Fuego sont heureusement encore assez accessibles, mais un historique d’entretien complet est toujours un plus.

N’oublions pas l’électronique, souvent le talon d’Achille des voitures de cette époque. Vérifiez le bon fonctionnement des équipements électriques, des phares aux systèmes de ventilation, pour éviter les mauvaises surprises.



La Renault Fuego au cinéma

Ah, la Renault Fuego n’a pas seulement conquis les routes, elle a aussi fait des apparitions mémorables sur grand écran ! Sa silhouette élégante et son allure sportive en ont fait une voiture de choix pour de nombreux réalisateurs de cinéma. Elle a souvent été utilisée pour incarner le chic européen et la modernité des années 80. Parmi ses apparitions les plus notables, on peut citer son rôle dans le film français « Le Professionnel » (1981) avec Jean-Paul Belmondo, où elle ajoute une touche de style aux courses-poursuites palpitantes. La Fuego a également fait une apparition dans le film « L’As des As » (1982), encore une fois avec Belmondo, consolidant ainsi son statut de voiture culte du cinéma français.

Sa présence dans des films et des séries télévisées de l’époque a contribué à immortaliser cette voiture iconique dans l’imaginaire collectif, faisant de chaque modèle une véritable star à part entière pour les passionnés d’automobiles anciennes. Et n’oublions pas son retour plus récent dans « Mais qui a tué Pamela Rose ? »

En conclusion, la Renault Fuego est bien plus qu’une simple voiture ancienne. C’est une pièce d’histoire automobile qui continue de faire rêver. Sa ligne inimitable, ses versions variées et ses performances sur la route en font une compagne idéale pour les passionnés de voitures de collection. Que vous soyez nostalgique des années 80 ou simplement à la recherche d’un coupé avec du caractère, la Fuego mérite assurément une place dans votre garage.

L’intérieur de la Renault Fuego