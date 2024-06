La gamme et les prix du Nissan Qashqai 2024

Nouveau Nissan Qashqai

Nissan lance l’ouverture des carnets de commandes du tout nouveau Qashqai. Cette troisième génération, qui redéfinit les standards du crossover, s’impose avec un design extérieur revisité et une ambiance intérieure plus raffinée que jamais. Les prix débutent à 34700 euros, un prix qui reste compétitif face à ses rivaux.

Un design totalement revu

Le nouveau Qashqai se distingue par une face avant dynamique, qui ne nous fera pas regretter la version sortante !

Deux nouvelles finitions, N-DESIGN et N-DESIGN+, font leur apparition pour satisfaire les esthètes et les amateurs de technologie. La finition N-DESIGN offre un style sportif avec des bas de caisse et des pare-chocs couleur carrosserie, tandis que la N-DESIGN+ ajoute des sièges avant électriques à mémoire et massants, un pack hiver, un affichage tête haute et un système audio Bose® Premium.

Le Qashqai mise également sur la technologie avec l’intégration de Google, offrant une connectivité sans faille. Les systèmes de sécurité ont été améliorés, notamment avec la vision AVM à 360° et la fonction « Invisible Hood », permettant une vue claire des roues avant comme si le capot était transparent.

Hybride ou hybride e-Power

Sous le capot, le Qashqai propose des motorisations Mild Hybrid de 140 et 158 ch, ainsi que l’innovante technologie e-POWER de Nissan. Cette dernière promet les sensations d’une conduite 100 % électrique sans nécessiter de recharge.

Nissan n’a pas lésiné sur les équipements de série. Les versions ACENTA/BUSINESS sont dotées d’un écran central de 12,3 pouces, de la connectivité Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil, et de feux 100 % LED. Les versions N-CONNECTA bénéficient du système ProPILOT pour une conduite semi-autonome, de radars de stationnement à 360°, et d’un éclairage d’ambiance personnalisable.

Les versions TEKNA ajoutent des sièges conducteur électriques à mémoire, un éclairage d’ambiance avec plus de points lumineux, des feux arrière « super-red » et des clignotants séquentiels avant et arrière. Enfin, les versions TEKNA+ offrent la peinture métallisée/spéciale bi-ton et des inserts en Alcantara®.

Malgré l’ajout de nombreux équipements, Nissan a maintenu des prix compétitifs. Les tarifs des versions ACENTA/BUSINESS et TEKNA restent inchangés, alors que celles-ci voient leur équipement enrichi. Les versions N-CONNECTA augmentent légèrement de 200 €, offrant 2 000 € d’équipements supplémentaires. La version TEKNA+ connaît une hausse de 600 €, avec une dotation de série augmentée de 1 800 €.

Produit à Sunderland en Angleterre, ce crossover Nissan sera dans les concessions dès cet été 2024. Voici pour finir le détails des tarifs.

LA GAMME DU NOUVEAU NISSAN QASHQAI Versions Motorisations Mild Hybrid 140 ch Mild-Hybrid 158 ch Xtronic e-POWER 190 ch ACENTA 34 700 € 37 800 € 39 600 € BUSINESS EDITION(1) 35 800 € 38 900 € 40 700 € N-CONNECTA 36 900 € 40 000 € 41 800 € TEKNA 39 800 € 42 900 € 44 700 € N-DESIGN 40 200 € 43 300 € 45 100 € TEKNA+ 46 500 € 48 300 € N-DESIGN+ 46 500 € 48 300 €