La production du Ford Explorer électrique est lancée

Ford écrit une nouvelle page de son histoire en lançant aujourd’hui la production en série de son Explorer tout électrique au tout nouveau Cologne Electric Vehicle Center. Cette étape majeure marque le début d’une nouvelle ère pour le constructeur automobile américain en Europe, avec un investissement massif de deux milliards de dollars pour convertir cette usine en un centre de production exclusivement dédié aux véhicules électriques. Cette usine date de 1930, et pourra désormais assembler jusqu’à 250 000 voitures électriques chaque année.

Le premier Explorer électrique

Dévoilé pour la première fois en mars 2023, le Ford Explorer électrique est le premier modèle de grande série développé en Europe pour le marché européen par Ford. Ce SUV est présenté comme le fer de lance d’une nouvelle génération de véhicules électriques destinés à conquérir le marché européen. Et ce n’est pas tout : un nouveau SUV coupé, potentiellement nommé Capri, commencera également à être produit à Cologne d’ici la fin de l’année.

Le nouveau Ford Explorer sera disponible en plusieurs variantes, à commencer par un modèle à propulsion dont la technologie semble s’inspirer du VW ID.4 Pro. Une version haut de gamme offrira une transmission intégrale de 250 kW, similaire à celle du ID.4 GTX, mais avec une batterie améliorée de 79 kWh, dérivée de celle du VW ID.3 GTX. Cette configuration promet des performances accrues et une autonomie impressionnante.

Le modèle à propulsion sera équipé du moteur APP550 de 210 kW, initialement présenté sur le ID.7, couplé à une batterie de 77 kWh, permettant une autonomie allant jusqu’à 602 km – soit environ 50 km de plus que le VW ID.4 Pro. Le prix de départ pour le modèle de base de l’Explorer tout électrique est fixé à 42 500 euros.

Une usine très robotisée

Au Cologne Electric Vehicle Center, Ford mise sur des technologies de pointe pour assurer une qualité de production irréprochable. Plus de 600 robots ultra-modernes, assistés par des systèmes d’intelligence artificielle (IA), s’occupent de tâches telles que le soudage, la découpe, le nettoyage, la peinture et la fixation. Ces machines auto-apprenantes sont un élément clé de l’engagement de Ford pour une précision, une efficacité et une qualité maximales.

Le centre de contrôle flambant neuf permet de surveiller en temps réel l’ensemble du processus de fabrication. Un gigantesque écran tactile affiche un « jumeau numérique » de l’usine, représentant chaque poste de travail et fournissant des informations détaillées sur les équipements, les flux de matériaux, la sécurité au travail, et bien plus encore. Les employés peuvent également suivre et gérer le statut de leurs postes de travail via des petits écrans tactiles.

« Nous surveillons chaque étape de la fabrication, du premier assemblage jusqu’à la sortie du véhicule fini, garantissant ainsi un niveau de qualité inédit pour nos clients, » déclare Rene Wolf, directeur de la production chez Ford-Werke GmbH.

Reste à voir quels seront les volumes de production réels, sachant que le marché des voitures électriques connait cette année un ralentissement en Europe…

Ford Explorer électrique