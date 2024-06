Vous allez pouvoir encore plus personnaliser l’Alpine A110

Vous allez pouvoir personnaliser encore plus l’Alpine A110

Alpine, la marque emblématique au A fléché, continue de repousser les limites de la personnalisation avec l’introduction de vingt-six nouvelles collections pour sa berlinette A110. Les acheteurs pourront désormais choisir parmi une multitude de nouvelles teintes extérieures et harmonies intérieures, permettant une personnalisation sans précédent.

De nouvelles teintes au catalogue

Créées par les talentueux designers d’Alpine, les nouvelles collections ajoutent une touche de modernité et d’élégance aux modèles déjà réputés pour leur performance et leur style. Parmi les nouvelles couleurs extérieures, on retrouve le Bleu Tempête Mat, le Rouge Sismique, le Vert Acide Mat, et le Noir Carbone Mat. Ces teintes audacieuses s’ajoutent aux classiques tels que le Bleu Racing Mat et le Gris Tonnerre Mat, offrant une variété d’options pour les clients désirant se démarquer.

Lire notre essai de l’Alpine A110 GT

À l’intérieur, les nouvelles harmonies sont également variées. Les finitions en Alcantara® sont disponibles en Gris, Rouge, Bleu, et Orange, permettant aux conducteurs de personnaliser chaque détail de l’habitacle. Ces touches de couleur se retrouvent dans les surpiqûres du volant, le tableau de bord, les portes, la console centrale, et même les tapis de sol, créant une ambiance cohérente et raffinée. Les sièges Sabelt® et les sangles de porte (pour la R Turini) ajoutent une touche finale à cette personnalisation poussée.

Les passionnés d’Alpine et les spectateurs des 24 Heures du Mans auront la chance de découvrir ces nouvelles collections en avant-première. L’événement, connu pour être la course d’endurance la plus prestigieuse au monde, servira de vitrine idéale pour présenter ces innovations. L’A110 S en Bleu Tempête Mat sera exposée au Village constructeurs, offrant aux visiteurs un avant-goût des possibilités de personnalisation offertes par l’Atelier Alpine.

Lancé en 2021, le programme de personnalisation Atelier Alpine permettait déjà aux clients de personnaliser leur A110 avec des teintes historiques, une variété de jantes, des étriers de freins colorés, et des livrées distinctives. Aujourd’hui, avec ces vingt-six nouvelles collections, Alpine démontre une fois de plus son engagement à répondre aux attentes de ses clients les plus exigeants en matière de style et de performance.

Disponibilité et commandes

Les nouvelles collections seront disponibles à la commande dès le troisième trimestre 2024, avec des livraisons prévues pour la fin de l’année. Les amateurs de voitures de sport auront ainsi la possibilité de recevoir leur A110 personnalisée juste à temps pour les fêtes de fin d’année, ajoutant une touche personnelle et unique à leur véhicule.

Alpine enchaine les séries limitées ( comme l’A110 Enstone Edition ) et les déclinaisons de l’A110, qui devrait aussi recevoir une nouvelle version plus puissante que la version R. Mais l’actualité de la marque, c’est aussi l’arrivée de la petite A290 électrique, qui sera présentée le 13 juin au Mans.

