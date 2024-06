Les 10 voitures préférées des français en 2024

En 2024, on retrouve sans surprise les best-sellers accrochés à leurs places des 10 meilleures ventes en France. Pas de modèle exclusivement électrique cette fois-ci, mais des voitures électrifiées avec au moins de l’hybridation, pour 7 voitures sur 10. Sachant que pour les 3 modèles exclusivement thermiques sans hybridation, deux arrivent en fin de carrière avec des remplaçantes qui sont proposées en full hybride ou en électrique. Ce top 10 est donc bien révélateur des évolutions du marché, avec une progression continue des ventes pour les voitures hybrides et électriques.

Peugeot 208 restylée

1 – Peugeot 208 II : 44519 exemplaires vendus du 01/01/2024 au 31/05/2024

Restylée l’année dernière, la Peugeot 208 profite d’une belle dynamique et d’une gamme désormais très complète. Après l’arrivée de l’hybride, elle peut en effet être commandée en essence, en hybride et en électrique : de quoi répondre aux demandes de nombreux acheteurs. Elle devance ainsi la Clio, avec une belle avance en immatriculations !

La Renault Clio 2024

2 – Renault Clio 5 : 38925 exemplaires vendus du 01/01/2024 au 31/05/2024

La Renault Clio ne parvient pas à détrôner la Peugeot 208, malgré son restyling de 2023 qui lui a donné un sérieux coup de frais. Et ce n’est sans doute pas l’ouverture des commandes de la Renault 5 E-TECH électrique qui va lui donner un coup de boost…

Sandero Stepway 2024

3 -Dacia Sandero 3 : 34955 exemplaires vendus du 01/01/2024 au 31/05/2024

La cousine de la Clio n’est plus très loin de la Renault…Toujours très prisée des français avec ses tarifs canon, la Dacia Sandero demeure un best-seller et progresse d’année en année. Parviendra-t-elle à détrôner ses deux rivales ?

Citroën C3 III

4 -Citroën C3 III : 25607 exemplaires vendus du 01/01/2024 au 31/05/2024

Même si les médias parlent beaucoup de la nouvelle C3 désormais proposée en électrique, elle ne sera livrable qu’en fin d’année ! C’est donc la troisième génération de la Citroën C3 qui se maintient une nouvelle fois dans les meilleures ventes en France, malgré sa fin de carrière. Une performance honorable, grâce à des promotions et des négociations intéressantes.

Le 2008 restylé

5 – Peugeot 2008 II : 23837 exemplaires vendus du 01/01/2024 au 31/05/2024

SUV le plus vendu en France, le Peugeot 2008 a été restylé l’année dernière. Il profite comme la 208 d’une gamme de motorisations complète, avec l’arrivée de l’hybridation.

Renault Captur Esprit Alpine

6 – Renault Captur II : 20648 exemplaires vendus du 01/01/2024 au 31/05/2024

Tout juste restylé, le Captur livré jusqu’à présent devait se contenter du design de la phase 1. Est-ce que l’ouverture des commandes du Captur restylé va lui permettre de reprendre du terrain face au 2008 ?

Peugeot e-308 berline

7 – Peugeot 308 III : 17611 exemplaires vendus du 01/01/2024 au 31/05/2024

Seule compacte du top 10 des ventes en France, la Peugeot 308 est désormais proposée en électrique, et en hybride. Elle va aussi pouvoir profiter du retrait au catalogue de la Mégane 4, non remplacée chez Renault. Sa plus sérieuse rivale, la Volkswagen Golf, n’est que 23ème des ventes.

La Toyota Yaris s’offre une nouvelle motorisation hybride de 130 ch

8 – Toyota Yaris : 14443 exemplaires vendus du 01/01/2024 au 31/05/2024

La Toyota Yaris fait une percée dans les ventes, grâce à sa production en France et à ses motorisations full hybrides. Un succès qui s’étend à sa déclinaison crossover qui arrive plus bas dans le classement.

Le Dacia Duster II

9 – Dacia Duster II : 13679 exemplaires vendus du 01/01/2024 au 31/05/2024

C’est encore la génération du Duster II qui est livrée aux clients en ce premier semestre 2024. Comme pour la C3, belle performance alors qu’il s’agit de ses derniers mois au catalogue ! Le nouveau Duster est déjà au configurateur, mais aucun exemplaire n’a encore été livré.

Toyota Yaris Cross Hybrid 130

10 – Toyota Yaris Cross : 12993 exemplaires vendus du 01/01/2024 au 31/05/2024

Toyota parvient à placer non pas un, mais deux modèles dans les 10 meilleures ventes en France ! Des scores commerciaux historiques pour la marque japonaise, avec deux modèles citadins produits en France, hybrides, qui ont tout pour plaire.