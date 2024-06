BMW Série 1 restylée : voici la version de base

La nouvelle BMW Série 1 a été dévoilée cette semaine, et se distingue du modèle actuel par de nombreux changements, que ce soit esthétiques ou techniques. Mais à quoi ressemble la version de base ? Nous avons souhaité vous présenter la BMW Série 1 la moins chère, qui s’affiche tout de même à 38900 euros !

Une nouvelle BMW 120

Jusqu’à présent, l’entrée de gamme de la Série 1 était une 116i de 109 ch, suivie ensuite d’une 118i de 136 ch. Mais la gamme de lancement de la Série A restylée débute désormais avec la 120, qui a perdu son i. Et il ne s’agit plus de la motorisation 2.0 L essence de 184 ch, mais du 3 cylindres 1.5 essence boosté à 170 ch. Petit bonus, cette motorisation profite d’une hybridation 48V pour réduire sa consommation et ses émissions de CO2.

Côté moteur, l’entrée de gamme est donc dynamique avec un 0 à 100 km/h donné en 7,8 s. Mais qu’en est-il de la présentation ?

Extérieurement la version d’entrée de gamme n’a pas de nom, et se place sous la nouvelle finition M Sport Design facturée 40200 euros, soit seulement 1300 euros de plus. Cette finition premier prix reçoit un bouclier avant moins agressif, mais conserve les mêmes blocs optiques avec la nouvelle signature lumineuse.

Ici les jantes photographiées sont des jantes 18″ optionnelles, facturées 900 euros. De série, ce sont des jantes alliage 17″ dans un traitement gris foncé. De la même façon, les vitres arrières surteintées sont proposées, mais en option à 410 euros.

On remarque aussi la disparition de la canule d’échappement au niveau du diffuseur arrière : seule la M135i peut encore les exhiber fièrement. Et ce n’est pas une question de niveau de finition, puisqu’une 120 M Sport dissimule également sa sortie d’échappement. Signe des temps…

Petite précision, la nouvelle teinte Cape York Green métallisé n’est proposée que sur ce niveau de finition. Ceux qui aiment cette teinte ne pourront donc pas passer à une version M Sport…

Nouvelle BMW Série 1 : voici la version de base

Quel équipement de série sur la version de base ?

En équipement standard, la BMW Série 1 de base comprend déjà : jantes alliage 17″, écrous antivol, sièges avant chauffants, Shadow line brillant, radio DAB, Personal eSIM, Parking Assistant, services après vente connectés, appel d’urgence intelligent, alarme antivol, Inserts décoratifs Aluminium Graphite illuminés, Driving assistant, volant cuir, climatisation automatique monozone…

Ceux qui veulent les Rétroviseurs rabattables et intérieur et extérieur gauche antiéblouissement seront obligés d’activer un pack optionnel, le pack premium à 1850 euros avec accès confort, Feux de route anti-éblouissement, projecteurs Advanced Full LED, Rétroviseur intérieur anti-éblouissement, Dalle de recharge par induction pour smartphone. La version M Sport Design est d’ailleurs au même niveau sur ces différents points, puisqu’elle se démarque presque exclusivement par son pack carrosserie M Sport et ses jantes alliage 18″ de série. L’intérieur ne comprend pas les sièges avant sport et le ciel de toit noir.

L’équipement de base a donc progressé sur cette Série 1 restylée, tout comme le prix ! Pour s’offrir une 120 bien équipée, il faudra passer sur une version M Sport et ajouter des packs optionnels. Le prix peut alors rapidement grimper vers les 50000 euros, et cela sans cocher toutes les options…

BMW Série 1 restylée en version de base

Le profil reste très proche du modèle sortant

L’intérieur se contente de sièges de base en tissu