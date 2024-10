Leapmotor tease un nouveau SUV, le B10, qui sera présenté au Mondial de Paris

Leapmotor B10

Le constructeur chinois Leapmotor, qui lance ce mois-ci en Europe les deux modèles T03 et C10, s’apprête à dévoiler son troisième modèle électrique, le Leapmotor B10, lors du Mondial de l’Automobile à Paris en octobre 2024. Ce SUV compact 100 % électrique viendra enrichir l’offre de la marque et se positionnera comme un concurrent direct des Kia EV3 et Peugeot e-2008. Voici les infos dont nous disposons avant sa présentation.

Un design pensé pour maximiser l’espace intérieur

Les premières images teasées du Leapmotor B10 laissent entrevoir un véhicule au design à la fois moderne et fonctionnel. Le SUV affiche une silhouette relativement carrée, avec des porte-à-faux courts à l’avant et à l’arrière, conçus pour optimiser l’espace intérieur. Le capot avant incliné et le nez pointu donnent au B10 une allure dynamique, tandis que des détails comme les poignées de porte affleurantes et une probable barre lumineuse arrière pleine largeur apportent une touche de sophistication à l’ensemble. Le profil est donc radicalement différent de celui du C10, qui vise lui la Tesla Model Y.

C’est une approche assez similaire à celle adoptée par d’autres marques dans la catégorie des SUV électriques compacts, où le design doit à la fois séduire esthétiquement tout en offrant un maximum de confort et de volume à l’intérieur. Sur ce point, Leapmotor semble suivre les traces de ses concurrents directs, mais avec un tarif qui pourrait rendre ce modèle très compétitif.

Leapmotor B10

Une plateforme inédite pour une nouvelle génération de modèles

Le Leapmotor B10 reposera sur la nouvelle plateforme “B” du constructeur, accompagnée de l’architecture électrique « Leap 3.5 ». Cette dernière devrait permettre d’améliorer l’efficacité des modèles à venir, tout en préparant le terrain pour les innovations futures. Leapmotor prévoit d’ailleurs d’étendre cette plateforme à plusieurs autres véhicules dans les années à venir, à commencer par 2025.

Avec cette plateforme, la marque chinoise veut offrir à ses clients une technologie de pointe, tout en optimisant l’espace et en intégrant des systèmes électriques plus performants. L’introduction du B10 devrait donc marquer une nouvelle étape pour Leapmotor, non seulement sur le plan du design mais aussi sur celui des performances et de la connectivité.

Avec un prix qui pourrait se situer dans une gamme plus accessible que ses concurrents, le B10 pourrait séduire les consommateurs à la recherche d’une alternative économique aux SUV compacts électriques de marques plus établies. Il faudra toutefois voir quelle est l’autonomie, qui est finalement assez décevante sur le C10 avec seulement 420 km.

Leapmotor B10

Leapmotor : une marque en pleine expansion en Europe

Fondée en 2015, Leapmotor est devenue l’une des start-ups les plus importantes dans le domaine des véhicules électriques en Chine. En s’associant au groupe Stellantis (qui regroupe des marques telles que Peugeot, Citroën, Alfa Romeo et Maserati), la marque chinoise bénéficie désormais d’un appui solide pour conquérir le marché européen. Ce partenariat lui permet de disposer d’une infrastructure de production et de distribution déjà bien en place, un avantage stratégique non négligeable pour un nouveau venu en Europe.

Leapmotor a déjà commencé à s’implanter sur le Vieux Continent avec deux modèles : la citadine électrique T03, positionnée comme une alternative à la Dacia Spring, et le SUV C10, un modèle de taille moyenne qui ambitionne de rivaliser avec des véhicules comme la Tesla Model Y. Le B10 sera donc le troisième modèle de la gamme, et son arrivée est prévue pour 2025. D’ailleurs, Leapmotor a annoncé son intention de lancer un nouveau modèle chaque année pendant les trois prochaines années, renforçant ainsi sa présence en Europe.