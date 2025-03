La Tesla Model S bientôt restylée façon Model Y Juniper

La Tesla Model S bientôt restylée – illustration : Kolesa

Treize ans après son arrivée sur le marché, la Tesla Model S s’apprête à recevoir un nouveau restylage. Alors que l’on aurait pu espérer une génération entièrement inédite, Elon Musk semble miser sur une mise à jour esthétique et technique pour tenter de relancer l’intérêt autour de cette berline premium, dont les ventes sont en déclin. Il faut dire que les nouveaux tarifs ne risquent pas d’aider : en France, les prix débutent désormais à 109990 euros, seulement 10000 euros de moins que la fameuse Model S Plaid.

Un design inspiré des dernières Tesla

Si Tesla ne s’est pas encore exprimé officiellement sur l’esthétique de cette Model S restylée, certaines tendances se dégagent en observant les derniers modèles du constructeur. Le Model Y restylée et le Cybertruck pourraient bien inspirer cette évolution stylistique.

Parmi les modifications pressenties, on retrouverait une nouvelle signature lumineuse avec un bandeau LED traversant toute la face avant. Ce design, déjà vu sur le Cybertruck et le projet Cybercab, donnerait à la Model S un look plus futuriste, tout en affirmant la cohérence stylistique au sein de la gamme. Les blocs optiques principaux seraient intégrés dans le bouclier avant, à l’image du dernier Model Y, tandis que l’arrière adopterait une barre lumineuse en relief parcourant toute la largeur du coffre, reprenant l’identité visuelle du plus petit SUV de la marque.

L’ensemble devrait permettre de moderniser la Model S sans altérer son ADN, caractérisé par son profil fluide et sa silhouette élancée de grande berline. Reste à voir si Tesla en profitera pour revoir l’intégration de certains éléments comme les poignées de porte escamotables ou les jantes, qui pourraient évoluer vers un design plus aérodynamique.

Une mise à jour technique pour améliorer l’autonomie ?

Si le design évolue, on attend aussi des améliorations sur le plan technique. Aujourd’hui, la Tesla Model S affiche un record d’autonomie avec 634 km annoncés en cycle WLTP. Un chiffre élevé, mais qui pourrait encore progresser grâce à une optimisation de l’aérodynamisme et à de nouvelles cellules de batterie. Désormais même un Peugeot e-3008 Long Range nettement moins cher affiche 700 km d’autonomie : Tesla a perdu son avance dans ce domaine.

Tesla pourrait également introduire des avancées sur la gestion thermique des batteries et l’efficience énergétique, afin de consolider son avance face à une concurrence de plus en plus affûtée. Mercedes avec sa gamme EQE/EQS, BMW avec l’i7 offrent aujourd’hui des alternatives crédibles, aussi bien en termes d’autonomie que de performances.

Un habitacle déjà révolutionnaire, mais quelques ajustements possibles

Lors de son dernier restylage en 2021, la Model S a subi une refonte majeure de son habitacle. L’arrivée du volant Yoke a fait couler beaucoup d’encre, mais Tesla a finalement dû faire marche arrière en proposant une alternative plus conventionnelle. Il est probable que cette nouvelle version conserve cette flexibilité.

L’écran central, gigantesque et orientable, ne devrait pas évoluer en profondeur, mais des ajustements sont possibles au niveau des matériaux et des finitions, un domaine où Tesla reste en retrait par rapport aux constructeurs premium européens. L’intégration de nouveaux systèmes d’intelligence artificielle ou d’améliorations sur l’Autopilot pourrait également accompagner ce restylage.

Objectif : relancer les ventes

Avec seulement 12 426 exemplaires vendus en 2024 aux États-Unis, la Model S connaît un net ralentissement de sa carrière (-31,2 % par rapport à 2023). Ce restylage arrive donc à point nommé pour tenter d’inverser la tendance et redonner un coup de fouet aux ventes de la berline électrique phare de Tesla.

L’enjeu est d’autant plus important que Tesla doit faire face à une compétition accrue sur le segment des grandes berlines électriques premium. Si ce restylage parvient à séduire une nouvelle clientèle tout en fidélisant les propriétaires actuels, la Model S pourrait rester dans la course quelques années supplémentaires avant une éventuelle nouvelle génération.