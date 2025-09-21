Renault Captur 2025 : plus de puissance pour l’entrée de gamme

Renault Captur 2025

Le Captur restait collé au 90 ch essence, pas franchement taillé pour relancer ce SUV urbain de plus d’une tonne deux. Renault s’est enfin décidé à lui greffer un trois-cylindres 1.2 TCe de 115 ch. Pas un monstre, mais déjà de quoi donner un peu d’air au modèle. Le couple grimpe à 190 Nm et le 0 à 100 km/h tombe à 12,3 secondes. Pas de quoi coller la nuque au dossier, mais suffisant pour éviter les frayeurs quand on s’insère sur la rocade.

L’autre bonne surprise, c’est que la fiche CO₂ descend légèrement (130 g/km) et que le malus s’en ressent. Résultat : 26 900 € en prix d’appel, soit exactement le même ticket d’entrée qu’avant, mais avec plus de souffle sous le capot et une vignette un peu moins salée.

Finition Évolution : l’essentiel sans le superflu

Ceux qui se contentent de l’essentiel peuvent viser la finition Évolution. Clim’ manuelle, banquette arrière coulissante, caméra de recul et tableau de bord numérique de 7 pouces : le Captur de base ne se traîne pas les pieds côté équipement. On a même droit à l’écran tactile 10,4 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto, de quoi calmer les passagers exigeants. Pas glamour côté jantes (17 pouces tôlées avec enjoliveurs), mais on reste dans le registre fonctionnel et honnête.

Autrement dit, si vous cherchez une familiale compacte pour vos trajets quotidiens et que la présentation vous importe moins que la praticité, cette version fait le job.

A 26900 euros, cette version est donc nettement moins chère que le Peugeot 2008 Style 100 ch facturé 28050 euros. Mais attention : Peugeot le propose en ligne à 25650 euros : l’heure est aux remises !

Pour le malus écologique 2025, avec 130 g comptez 540 euros, contre 740 euros précédemment. Avec 128 g, le 2008 100 ch se contente de 400 euros de malus.

Le Captur Techno présente déjà très bien

Finition Techno : plus chic, plus connectée

La finition Techno monte clairement en gamme. On y trouve une clim’ auto, un combiné numérique élargi à 10 pouces, le GPS avec Google intégré, le plancher de coffre modulable et les radars de stationnement sur tout le pourtour. Les vitres arrière surteintées et les jantes alliage 18 pouces ajoutent une touche flatteuse. Bref, le Captur devient plus accueillant, plus moderne, et assume son rôle de SUV de ville qui aime se donner des airs de grand.

Pour un Captur TCe 115 Techno, il faut aligner 29 200 €. Soit 2 300 € de plus que l’Évolution : le surcoût se défend si vous aimez le confort d’usage et une présentation plus valorisante.

Captur, un SUV qui s’accroche

Ce moteur essence reste limité aux finitions Évolution et Techno. Si vous lorgnez sur l’Esprit Alpine, il faudra passer à l’hybride 160 ch. Renault garde donc son essence dans le registre “accessible mais suffisant”. Et au fond, c’est logique : le Captur reste la voiture des jeunes familles, des urbains pressés et de ceux qui n’ont pas encore franchi le pas de l’électrification.

Avec son 1.2 TCe, il se replace face au Peugeot 2008 ( PureTech ) 100 ch ou au Volkswagen T-Cross 110. Mais son malus reste plus élevé que celui du 2008, et ses performances inférieures malgré une puissance en hausse ! Ce petit 3 cylindres 1.2 qu’on retrouvera bientôt sous le capot de la Clio 6 ne semble donc pas particulièrement incontournable. Si vous pouvez ajouter 3100 euros, autant passer sur le Full hybride de 160 ch qui lui est très réussi. ( lire notre essai du Renault Symbioz E-TECH 160 )