Renault Talisman : restylée en 2020

La Renault Talisman sera restylée cette année, que ce soit en berline et en carrosserie break Estate. Comme nous le montrent ces images, esthétiquement la Talisman 2020 évoluera tout autant pour sa face avant que pour sa partie arrière. Même camouflé, le bouclier avant laisse entrevoir le nouveau dessin de sa partie inférieure. La forme de la calandre évolue, tout comme le dessin des blocs optiques full LED. On pourrait aussi penser que le logo reviendra à une taille plus raisonnable ! A l’arrière, le bouclier sera revu, ainsi que les feux.

Dans l’habitacle, la nouvelle Renault Talisman s’offrira un nouveau volant, un système Easy Link remis à jour avec hotspot wifi.

Faut-il attendre des nouveautés sous le capot de la Talisman 2020 ? Contrairement à la tendance, la Talisman se dispensera d’une motorisation hybride. Cela ne l’aidera pas à lutter face aux Peugeot 508, Volkswagen Passat et même Ford Mondeo.

Certaines rumeurs laissent présager que la Talisman ne sera pas renouvelée, et pourrait être remplacée par un SUV. Rien n’est confirmé pour l’heure, mais il sera vain d’espérer une Talisman hybride à moyen terme.

Renault devrait présenter sa familiale restylée début mars, à l’occasion du salon de Genève.

