Conclusion essai Mercedes EQC 400 4MATIC AMG Line

CONCLUSION :

Perpétuellement à la pointe de l’innovation, la nouvelle génération de véhicule du 21ème siècle ne vole toujours pas. Mais à en croire l’imagination des ingénieurs de la marque à l’étoile, il se pourrait bien que la prochaine génération se passe de roues.

Voyager à bord du nouveau EQC est une expérience à part et remet en question un certain nombre de repères, pour ne pas dire les fondamentaux de l’automobile. La réalité dépasse bel et bien la fiction et le mot fantastique prend ici tous ses sens.

D’autant que la première auto électrique frappée de l’étoile se distingue par un superbe confort de roulage, un niveau technologique de premier plan, une finition léchée sans oublier, bien sûr, des performances réellement inouïes.

Certes, cet étalage de savoir-faire a un prix, mais se justifie amplement par les performances et l’agrément de ce SUV électrique, une vraie réussite.

Ce que nous avons aimé :

Magie électrique (puissance instantanée)

Silence de fonctionnement exceptionnel

Identité du modèle & réussite stylitisque

Qualités intrasèques du SUV préservé

Contenu technologie de haut niveau

Performances inouies

Ce que nous avons moins aimé :

Poids consistant et perceptible au volant,

Distance de freinage



23►