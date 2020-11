Nissan Micra : échapper au flop en 2021 ?

Nissan Micra 2021

Nissan a revu la gamme de sa Micra pour 2021, qui est simplifiée puisqu’il n’y a plus qu’un seul moteur ! Normes Euro 6-D full obligent, le constructeur japonais a fait le choix de ne conserver que le moteur essence 3cylindres 1,0 l. iG-T 92. Les clients auront juste le choix entre la boîte manuelle et la boîte automatique XTronic.

Au niveau des finitions, la Micra Made in France qui était une série limitée devient un niveau de gamme à part entière. Elle se positionne au niveau 3, juste après les Visia Pack et Acenta, et avant les N Sport et Tekna.

Désormais la Micra Made in France est proposée avec des finitions chromées mat ou noir brillant. Elle se pare de nouvelles jantes acier biton en 16″, et d’éléments de personnalisation. Le pack sécurité est de série, avec la reconnaissance des panneaux de signalisation, les feux de route adaptatifs, la prévention de franchissement de ligne intelligent, les essuie-glaces à déclenchement automatique et le rétroviseur intérieur électro-chromatique. Si auparavant ce pack sécurité était seulement de série sur la version Tekna, il sera désormais de série sur les 4 plus haut niveaux de finitions. Voilà qui devrait devenir l’axe de communication de la Micra en 2021, pour remonter la pente.

En 2020, la Nissan Micra se classe au 56 ème rang des ventes en France, un classement vraiment médiocre pour une citadine, qui plus est fabriquée en France. A titre de comparaison la Toyota Yaris se positionne 11 ème avec 26159 unités vendues, contre seulement 6706 Micra.

Le Made in France ne fait pas tout… Il faut remonter deux générations en arrière pour avoir une Micra qui se vendait très très bien en France. La Micra précédente, trop low-cost, n’a pas connu le succès escompté. Pour le modèle actuel, il semblerait que le design torturé n’ait pas séduit la clientèle. La Micra n’a pas non plus le droit à une version hybride, contrairement à la Yaris, et à la nouvelle Clio. Elle a raté le virage de l’électrification…

