Livre : Venturi, GT à la Française de Pierre Daubrosse

Tous ceux qui auront admiré les Venturi dans les années 80 et 90 seront ravis de découvrir l’aventure de cette marque créée par deux passionnés. Ce livre « Venturi, GT à la française » de Pierre Daubrosse est une réédition avec mise à jour d’un ouvrage très apprécié à sa sortie. Le journaliste automobile Pierre Daubrosse nous délivre ici la genèse de la marque et l’histoire de ses modèles emblématiques, de 1984 à 1999.

Une aventure née de la rencontre entre deux hommes : Claude Poiraud et Gérard Godfroy, qui interviennent dans la préface du livre. Après avoir travaillé pour Chrysler, Alpine et Heuliez, Claude Poiraud souhaite créer sa propre voiture. Il sollicite le designer Gérard Godfroy pour dessiner une belle carrosserie. Une première maquette est exposée au salon de Paris 1984 et tout s’enchaîne rapidement. D’une motorisation de Golf GTI, les premiers essayeurs de la presse spécialisée testent la Venturi siglée MVS avec un 4 cylindres de 200 ch issu de la Peugeot 505 Turbo. Une mécanique jugée insuffisante par l’un des dirigeants de la marque, Hervé Boulan. C’est finalement le V6 PRV qui sera sélectionné, lui permettant de faire jeu égal en performances avec l’Alpine V6 Turbo.

L’année 1987 marque le lancement commercial de la marque avec dès 1988, 104 exemplaires produits. Un chiffre qui n’évoluera que rarement à la hausse, avec un volume de production allant de 6 voitures en 1987 à 138 en 1992.

Aujourd’hui les sportives Venturi sont très recherchées par les collectionneurs, et la rareté de ces modèles l’explique tout autant que leur design et leur niveau de performances.

Notre avis : Pour beaucoup, Venturi est une marque de GT française qui évoque de jolis souvenirs empreints d’une certaine nostalgie. Même si la marque poursuit son activité avec des modèles électriques du côté de Monaco, l’esprit n’est plus le même. Pierre Daubrosse fait ici revivre l’histoire complète de cette marque née d’une envie simple de deux hommes de concevoir leur propre voiture. Le récit est complet, ponctué d’anecdotes captivantes et agrémenté de nombreuses illustrations d’archive. Il est sans équivalent sur Venturi, tout simplement !

Prix public : 49,00 € TTC, 176 pages, 280 illustrations