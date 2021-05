Les prix de la nouvelle DS 4

Nouvelle DS 4

DS nous dévoile les prix et la gamme de sa nouvelle compacte, la DS 4. La deuxième génération de cette compacte est proposée à partir de 29200 euros. Bonne nouvelle, vous pouvez déjà configurer la nouvelle DS 4 sur le site de la marque.

En entrée de gamme, la DS 4 Bastille doit se contenter de jantes en tôle 17 pouces avec enjoliveurs ! Une pingrerie, qui ne fait pas très premium. La dotation cependant comprend de nombreux équipements de série : Alerte Active de Franchissement Involontaire de Ligne, Climatisation automatique bizone avec fonction « Quick Launch », Eclairage d’ambiance intégral à LED, Projecteurs à LED, Reconnaissance des Panneaux de vitesse et préconisation, Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclairage d’accueil, Ecran 10 » tactile avec Mirror Screen sans fil et SOS & ASSISTANCE, freinage d’urgence automatique…

Les acheteurs auront tendance à basculer sur la finition Bastille+, à partir de 31200 euros. Cette fois-ci, les jantes alliage 17 pouces sont de série, tout comme l’aide au stationnement arrière.

A partir de 35400 euros, la. DS 4 Trocadero est nettement plus chic avec DS IRIS SYSTEM, DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY et les jantes alliage 19 » FIRENZE. Mais il faut encore passer par les options pour s’offrir la sellerie cuir.

Le cuir est enfin de série sur la DS 4 Rivoli, avec un tarif qui grimpe à 38900 euros. Aide au stationnement AV + AR avec Caméra de recul, ADML PROXIMITY, Pack Sécurité Etendue, DS DRIVE ASSIST et Pack Détection Trafic Arrière, les nouvelles technologies sont présentes.

Cette nouvelle DS 4 propose une gamme complète, avec des équipements complets pour des tarifs inférieurs à ceux de ses rivales allemandes. On lui souhaite de connaitre une plus belle carrière que sa devancière !

DS 4 BASTILLE PureTech 130 Automatique : 29 200 euros

DS 4 BASTILLE + BlueHDi 130 Automatique : 31 200 euros

DS 4 BASTILLE + E-TENSE 225 : 38 200 euros

DS 4 PERFORMANCE LINE PureTech 130 Automatique : 32 900 euros

DS 4 PERFORMANCE LINE PureTech 180 Automatique : 35 400 euros

DS 4 PERFORMANCE LINE E-TENSE 225 : 40 900 euros

DS 4 TROCADERO PureTech 130 Automatique : 35 400 euros (CROSS : + 600 euros)

DS 4 TROCADERO BlueHDi 130 Automatique : 36 400 euros (CROSS : + 600 euros)

DS 4 TROCADERO E-TENSE 225 : 43 400 euros (CROSS : + 600 euros)

DS 4 PERFORMANCE LINE + PureTech 180 Automatique : 39 600 euros

DS 4 PERFORMANCE LINE + PureTech 225 Automatique : 42 200 euros

DS 4 PERFORMANCE LINE + E-TENSE 225 : 45 100 euros

DS 4 RIVOLI BlueHDi 130 Automatique : 39 900 euros (CROSS : + 600 euros)

DS 4 RIVOLI PureTech 180 Automatique : 41 400 euros (CROSS : + 600 euros)

DS 4 RIVOLI PureTech 225 Automatique : 44 000 euros (CROSS : + 600 euros)

DS 4 RIVOLI E-TENSE 225 : 46 900 euros (CROSS : + 600 euros)