Conclusion essai Suzuki Swace Hybrid

Un break dans la gamme Suzuki, ça change des SUV !

CONCLUSION :

Cette Suzuki Swace hybride complète parfaitement la gamme du constructeur japonais. Elle est dans la tendance actuelle de la marque qui cherche à développer avant tout une gamme hybride, et qui sait rester abordable.

A l’heure où les SUV tentent de s’emparer de toute la clientèle familiale, ce break Suzuki est une alternative cohérente et dans l’air du temps avec sa motorisation hybride. Celle-ci est parfaitement à son aise pour les trajets du quotidien, avec de l’agrément, une puissance suffisante et une sobriété appréciable. L’origine Toyota apporte à la fois un très bon produit, et une concurrente évidemment très proche avec la Corolla. Cela va permettre à le clientèle Suzuki de passer sur un break : la reprise d’un Vitara sera toujours mieux valorisée chez Suzuki que chez Toyota…

Ce nous avons aimé :

Volume de chargement

Consommation très réduite

Equipement complet

Style agréable

Habitabilité arrière

Ce que nous avons moins aimé :

Gamme réduite

Pas de personnalisation