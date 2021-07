Fiat 500X Yachting ‘’Yacht Club Capri’’

Quand Volkswagen propose une version cabriolet de son T-Roc, Fiat réplique avec une 500X Yachting ‘’Yacht Club Capri’’. Une série spéciale qui inaugure la carrosserie découvrable sur le SUV 500X. Une capote électrique permet d’ouvrir le toit en quelques secondes, avec un coloris bleu sur cette série spéciale. La présentation de la 500X Yachting ‘’Yacht Club Capri’’ se démarque par une teinte de carrosserie Bleu Venezia, des coques de rétroviseurs et des poignées de portes chrome satiné, des jantes alliage 18 pouces avec finition bleue, une capote bleue, ainsi qu’un liseré bleu et ivoire le long de la carrosserie.

Les jantes spécifiques de la Fiat 500X Yachting ‘’Yacht Club Capri’’

A l’intérieur, la Dolce Vita se décline avec des sièges ivoire soft touch siglé 500 avec liseré et broderie bleus, des seuils de portes en aluminium « Yachting », ainsi qu’un insert de planche de bord et un pommeau de vitesse en bois d’acajou. Une référence au monde du nautisme, qui ajoute de la classe à l’habitacle.

L’équipement est très complet avec caméra de recul et radar de stationnement avant/arrière, feux de route/croisement automatiques et projecteurs avant full LED, détecteurs d’angles morts et limiteur de vitesse intelligent, reconnaissance des panneaux de signalisation, climatisation bi-zone, ouverture et démarrage sans clé, des rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, un réglage lombaire électrique du siège conducteur, et le système Uconnect 7 avec Apple CarPlay et Android Auto.

La planche de bord de la Les jantes spécifiques de la Fiat 500X Yachting ‘’Yacht Club Capri’’

Les prix de la Fiat 500X Yachting ‘’Yacht Club Capri’’

Fiat décline sa série spéciale avec deux moteurs essence, et un diesel.

500X Yachting ‘’Yacht Club Capri’’ 1.0 Firefly Turbo 120 ch : 34 890 €

500X Yachting ‘’Yacht Club Capri’’ 1.3 Firefly Turbo 150 ch DCT : 37 890 €

500X Yachting ‘’Yacht Club Capri’’ 1.6 Multijet 130 ch : 39 390 €

Le logo spécifique de la Fiat 500X Yachting ‘’Yacht Club Capri’’

Vue sur le toit ouvrant en toile de la 500X Yachting

Le profil de la 500X Yachting