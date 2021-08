Fiat Tipo Sport : le haut de gamme selon Fiat

Fiat Tipo Sport

Restylée il y a quelques mois, la Fiat Tipo 2021 se décline dans une nouvelle finition pour un style incontournable. Cette Fiat Tipo Sport surfe sur la vague des finitions GT Line, R Line et autres proposées sur de nombreux modèles. Toutefois Fiat n’avait pas non plus attendu 2021, puisque la Fiat 500 S ou encore la 500X Sport l’ont précédée.

Elle va venir booster les ventes, en complément de la nouvelle Tipo Cross qui représente déjà 60 % du mix en France.

Cette nouvelle finition est donc axée sur la présentation. A l’extérieur, la panoplie sport comprend les jantes alliage 18″ diamantées, les badges Sport sur les ailes avant, les vitres arrière surteintées, et les poignées de porte, coques de rétroviseur, inserts de bouclier, entourage des projecteurs antibrouillard avant et montant de porte peints en noir laqué.

Tipo Station Wagon Sport Gris Metropoli

Comme nous le montrent ces images officielles, la finition Sport est proposée sur les Tipo 5 portes et Station Wagon. L’esthétique peut aussi compter sur les projecteurs Full LED, ainsi que la nouvelle teinte de caisse Gris Metropoli.

La dotation comprend également le pack Sécurité (AEB, ACC, Détecteur d’angle mort), le système multimédia tactile HD 10″ et CP/AA sans fil, l’ouverture et le démarrage sans clé, le ciel de toit noir, le chargeur de téléphone par induction…



Fiat propose sa nouvelle Tipo Sport à partir de 23790 euros. Un prix qui commence à devenir conséquent pour une voiture voulue au départ très abordable. On arrive désormais au double du prix de lancement de 2016 qui était alors de 11990 euros ! ( lire notre essai de la Fiat Tipo 2016 )

Mais vous pouvez compter sur des offres commerciales intéressantes, avec un rabais de l’ordre de 3000 euros actuellement sur la gamme Tipo. Ce qui nous fait un tarif remisé de 20990 euros pour une Tipo Sport avec un moteur essence 1.0 de 100 ch. Une alternative diesel est proposée, avec le 1.6 Mjt de 130 ch. L’écart de prix est considérable : 4500 euros !

La planche de bord de la nouvelle Tipo Sport.

Les sièges de la nouvelle Tipo Sport