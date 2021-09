Ford Fiesta restylée : ce qui change

Ford Fiesta restylée

La Ford Fiesta passe par la case restyling, avec un certain nombre de changements au programme. Cette génération de Fiesta présentée fin 2016 arrive en effet sur ses 4 années de carrière.

Esthétiquement, la Fiesta 2021 adopte de nouveaux blocs optiques entièrement à LED, avec une nouvelle signature lumineuse. A l’arrière, les feux standard sont entourés de noir et des feux à LED sont également proposés, selon les versions. Les designers Ford ont également redessiné la calandre et le bouclier, comme c’est le cas sur cette version ST avec une large calandre avec grille en nid d’abeille.

Sous le capot, la nouvelle Fiesta reste fidèle aux motorisations 3 cylindres Ecoboost. Les niveaux de puissance vont de 95 ch à 200 ch pour la version ST. Pas de surprise, mais un moteur 1.0l EcoBoost Hybrid décliné en 125 et 155 ch. Celles-ci affichent une consommation inférieure à 5 L/100 en homologation WLTP, et des rejets de CO2 de 111 g.

La version 125 ch Ecoboost Hybrid est proposée au choix en boîte manuelle à 6 rapports ou avec la transmission automatique à double embrayage Powershift à sept vitesses.

Ford n’a pas oublié la sécurité avec le régulateur de vitesse adaptatif avec Stop & Go et reconnaissance des panneaux de signalisation, l’Active Park Assist, la surveillance des angles morts BLIS…Sans oublier un intéressant système Wrong Way Alert qui vous alerte si vous vous engagez à l’envers sur l’autoroute ! Les projecteurs peuvent aussi bénéficier de la technologie Matrix LED, qui poursuit sa démocratisation. Autre équipement que l’on retrouve sur les modèles de toutes marques : l’instrumentation entièrement numérique. Celle-ci est ainsi disponible, avec un écran de 12,3 pouces.

Pas de vraie révolution donc, puisqu’il faudra attendre pour pouvoir passer commande d’une Fiesta hybride rechargeable ou électrique. Mais dans cette catégorie, une motorisation thermique économique avec hybridation légère est une très bonne option ! Et cela permet de maintenir des tarifs raisonnables.

Les prix débutent à 16990 euros pour la Fiesta Cool & Connect 1.1l 75 ch. La motorisation E85 1.0 Flexifuel 95ch elle, est proposée à partir de 18 490 euros. Pour la sportive ST, la hausse de prix est également très marquée : 26 990 euros contre 23200 euros à sa sortie en 2018.

Ford Fiesta ST restylée

Ford Fiesta restylée

Ford Fiesta restylée

Ford Fiesta restylée