Occasion : Renault Captur 1, lequel choisir ?

La première génération du Renault Captur est apparue en 2013, et sa carrière aura duré 6 ans. Dès son arrivée, le Renault Captur rencontre un grand succès. Dérivé de la Clio, le Captur se démarque par son gabarit de SUV urbain plus logeable, son style sympathique avec une carrosserie souvent bi-ton, et un intérieur spécifique. La partie mécanique est quand à elle proche de celle d’une Clio 4, avec laquelle il partage ses motorisations.

Renault Captur 1 phase 1 : de 2013 à 2017

La première partie de carrière du Captur a duré 4 ans, avec un succès au rendez-vous et un style qui ne vieillissait pas. La nouvelle génération s’en est d’ailleurs largement inspirée pour son style, avec un profil qui reste très proche de l’original.

Renault Captur 1 phase 2 : de 2017 à 2019

A son restyling, le Captur bénéficie de retouches qui demeurent assez légères. A l’avant, les feux de jour à led en forme de C dans le bouclier sont la principale évolution. Jonc chromé sur la calandre, ski de protection revu, feux arrière revus avec une nouvelle signature lumineuse: les changements sont subtils.

Renault Captur Initiale Paris

Les moteurs à choisir et à éviter sur le Renault Captur

0.9 TCe 90 ch : Ce moteur 3 cylindres n’est pas un foudre de guerre au vu du poids du Captur. Mais si vous voulez de l’essence, il se révèle plus fiable que le moteur suivant. Ce qui peut en faire un choix correct, à condition de ne pas viser des performances élevées.

1.2 TCe 120 ch : cette motorisation procure un réel agrément sur le Captur, MAIS elle rencontre de gros soucis de fiabilité. Il s’agit en effet du moteur pour lequel une action en justice regroupe actuellement de très nombreux automobilistes.

1.3 Tce 150 ch :

1.5 dCi 90 ch : Ce moteur très répandu sur le Captur procure un niveau d’agrément convenable et une consommation modérée.

1.5 dCi 110 ch : La seconde version du moteur diesel est plus puissante, ce qui privilégie les performances et l’agrément. Plus dur à trouver, mais une valeur sûre.

Les finitions les plus intéressantes sur le Captur

Life : l’entrée de gamme, peu équipée et à éviter. Il lui manque la climatisation et les jantes alliage. En occasion la différence de prix ne sera pas suffisante pour vouloir s’orienter vers cette finition. Elle est de plus peu répandue.

Zen : la finition intermédiaire ajoute la climatisation manuelle, les jantes alliage 16″, le volant cuir et la carte mains libres. Un choix défendable si le prix d’achat est inférieur à celui d’un Captur Intens.

Intens : la finition supérieure disponible dès le lancement, bien équipée avec peinture bi-ton, jantes alliage 17″ noire et diamantées, climatisation automatique, ouverture mains libres, radars arrière, vitres arrière électriques…Un niveau très recommandé pour bénéficier des équipements de confort et du look le plus réussi.

Captur Helly Hansen : cette série spéciale a apporté la teinte rouge flamme métallisé, le système Extended Grip, et la sellerie mixte TEP/tissu.

Captur Initiale Paris : la finition haut de gamme arrive seulement sur le Captur en 2017, et ne sera donc commercialisée que deux ans. Le top du Captur avec sellerie cuir nappa, volant cuir pleine fleur, cuir pour la planche de bord, système hifi Bose, avertisseur d’angle mort, R Link Evolution…Un excellent choix !

Captur Hypnotic : cette série basée sur la finition Intens ajoute les sièges cuir alcantara et le pack Techno.

S-Edition : le Captur S-Edition arrive en 2018, cette série spéciale inaugure l’arrivée du nouveau moteur TCe 150 ch. Elle profite d’un équipement complet : jantes alliage 17″, sellerie alcantara et simili-cuir, système R-LINK Evolution, caméra de recul, Easy Park Assist, et radars avant et arrière. Une combinaison entre le moteur le plus puissant et un bon niveau d’équipement.

Wave : cette série spéciale basée sur la finition Intens apporte une présentation spécifique et des équipements supplémentaires comme le système R Link Evolution et la caméra de recul. Commercialisé en 2016.

Fiabilité du Renault Captur 1

Le Renault Captur 1 a rencontré certains problèmes de fiabilité. En voici les principaux :

-TCe 120 : ce moteur essence a des problèmes de surconsommation d’huile, en raison d’un problème de segmentation. Ce manque d’huile peut générer une usure excessive et des problèmes de casse moteur. ( voir Motorgate Renault )

-Boite EDC : certaines boites ont du être remplacées.

-1.5 dCi : problèmes connus de soucis de pompe à gazole, de perte de puissance ou de bruit de tendeur.

-Stop and Start : le système rencontre parfois des problèmes de fonctionnement.

Faire une bonne affaire avec le Captur, c’est possible, à condition de connaitre toutes les ficelles ! Pour réussir votre prochain achat en occasion afin de ne pas perdre d’argent, nous vous proposons notre Guide pour bien acheter une voiture d’occasion. Vous pourrez tout découvrir : quels modèles choisir, comment trouver la bonne affaire, comment négocier….