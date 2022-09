Nouveau BMW X1 2022 : les prix et la gamme

Le nouveau BMW X1 xline

BMW a déjà ajouté son nouveau SUV compact X1 au configurateur de la marque. Avec des prix qui débutent à 39900 euros, le nouveau BMW X1 grimpe en tarif et vient se placer au coude à coude avec un Audi Q3.

Pour rappel, lors de sa sortie fin 2015 le précédent X1 était proposé à partir de 32150 euros en diesel 116 ch. La hausse de prix est donc élevée, et ne permettra sans doute pas à tous les possesseurs de X1 de passer commande d’un exemplaire en neuf.

La gamme du SUV compact est assez simple, avec 3 niveaux de finition. Le premier niveau X1 sans appellation particulière, le X1 xline positionné juste au-dessus, et le X1 M Sport au sommet de la gamme.

Au lancement, une version First Edition était proposée : elle n’est déjà plus disponible pour la rentrée.

Quel niveau de finition choisir sur le nouveau BMW X1 ?

X1 d’entrée de gamme : nous vous avons présenté cette finition d’entrée de gamme du X1 qui est déjà correctement équipée. Passer sur l’une des deux finitions supérieures va jouer sur la présentation extérieure et intérieure, mais pas sur les équipements fonctionnels et les dernières technologies.

Avec la finition Xline, le X1 profite en série des éléments suivants :

Sellerie Similicuir Sensatec Perforé Schwarz / Teinte d’habitacle Schwarz

Jantes 18 style 866 bicolores

Inserts décoratifs brillant « Schwarz » soulignés de chrome perlé

Rails de toit Aluminium Line satiné

Aluminium Line satiné

Habillage Luxury : haut de la planche de bord et panneaux de porte en Sensatec noir avec surpiqûres

Éléments extérieurs xLine

La version M Sport s’en distingue par d’autres éléments de design, et des équipements plus axés sur la fonctionnalité comme la suspension SelecDrive et les sièges Advanced pour conducteur et passager avant.



Teinte de carrosserie unie « Alpinweiss »

Sellerie Alcantara / Sensatec Schwarz avec surpiqûres contrastantes bleues

Jantes en alliage léger 18″ style 838 M bicolores à rayons doubles

Inserts décoratifs M Aluminium Hexacube

Habillage Luxury : haut de la planche de bord et panneaux de porte en Sensatec noir avec surpiqûres

Shadow Line M brillant

Volant M gainé cuir

Éléments extérieurs et intérieurs M Sport

Ciel de pavillon M anthracite

Dans tous les cas, pour bénéficier de certains équipements il faudra en passer par les options. Et ce sont trois packs qui vont particulièrement attirer les clients…et faire grimper le prix d’achat !

BMW X1 M Sport

Nouveau BMW X1 2022 : les prix et la gamme

Quelle motorisation choisir sur le nouveau BMW X1 ?

Pour le lancement, la gamme de motorisations semble encore incomplète avec des écarts de puissance importants. Et les versions hybrides rechargeables ne sont pas encore au tarif, ni au configurateur.

En essence, le premier prix est constitué du 3 cylindres 1.5 de 136 ch, couplé à la boîte à double embrayage Steptronic à 7 rapports. Ce X1 sdrive 18i est livrable en deux roues motrices uniquement.

Placé au-dessus, le X1 xdrive 23i développe une puissance nettement supérieure de 218 chevaux, et le tarif est nettement plus élevé avec un écart de prix de 7600 euros. L’écart de puissance n’explique pas tout : la présence de la transmission intégrale et de l’hybridation légère avec un moteur électrique de 19 ch participent au prix élevé.

Pas d’autre offre en essence. En diesel, le X1 sdrive 18d de 150 ch est affiché à 42200 euros. Il est lui aussi secondé d’une version diesel xDrive 23d de 211 ch vendue à 48900 euros.

En attendant l’arrivée des hybrides rechargeables, la version xdrive 23i est sans doute le meilleur choix pour l’agrément de conduite et la revente dans les années qui viennent. Il sera plus difficile de revendre un diesel dans quelques années…

Et si les moyens sont plus limités, la version sdrive 18i devrait pouvoir faire le job. A tester avant d’acheter, pour éviter toute déception au niveau des performances, voire de la consommation !

Le nouveau BMW X1 sera bientôt proposé avec d’autres motorisations