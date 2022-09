Les voitures d’occasion de plus en plus chères

Le prix des voitures d’occasion grimpe en flèche

La pénurie de voitures sur le marché du neuf et des délais de livraison à rallonge produit ses effet sur le marché de l’occasion. Le nombre de voitures disponibles est en baisse, la durée des annonces se réduit, et les prix montent. Des données très précises ont été établies par le baromètre du site Le Parking pour le Journal de l’automobile, avec une baisse des voitures en vente de l’ordre de 10 % au moment de la rentrée de septembre.

Mois de voitures disponibles, et des prix en hausse !

Cette baisse ne semble pas si énorme mais impacte les prix de vente, avec des particuliers et des professionnels qui profitent de l’offre en baisse pour augmenter les prix.

Au final, la décote naturelle du prix des voitures semble ralentie, voire parfois figée.

Sur l’Europe, le prix moyen des voitures d’occasion est passé de 17680 euros l’année dernière à 21155 euros.

En France, le prix moyen des voitures revendues par les particuliers est de 13341 euros : la hausse de prix est de 12,1 %.

Du côté des professionnels, le prix moyen est bien supérieur, à 26651 euros, et la hausse est plus mesurée avec 4,1 %.

Un délai de revente beaucoup plus court

Ce qui ne favorise pas la baisse des prix, c’est une demande importante avec des délais de revente qui se raccourcissent.

En moyenne en France, les professionnels revendent une voiture en 62,5 jours, chez les particuliers ce délai est réduit à 25,5 jours seulement.

C’est le moment de revendre sa voiture

Actuellement, tout permet donc de revendre sa voiture au meilleur prix, et avec un délai très raisonnable. Vous pouvez découvrir nos explications sur comment et à qui revendre sa voiture, et aussi nos astuces pour revendre une voiture rapidement.

Revendre une voiture devient plus simple et plus rapide, à condition de bien faire les choses et de prendre ses précautions notamment pour le paiement de sa voiture. Je vous recommande toujours de limiter les moyens de paiement au seul chèque de banque : un moyen fiable, si on prend le temps de vérifier son authenticité auprès de l’agence bancaire qui l’a édité. En un coup de fil, vous serez rassuré.

