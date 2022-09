Comment bien vendre votre voiture d’occasion ?

Tout changement de voiture implique de devoir vendre son ancienne voiture, sauf bien entendu dans le cas d’un retour de leasing. Que vous vouliez revendre votre voiture à un particulier ou à un professionnel, certaines étapes sont indispensables. Voici comment bien revendre votre voiture d’occasion.

1- Quelle valeur pour sa voiture ?

A partir d’un an, une voiture va être cotée à l’argus. Cette cote destinée aux professionnels est utilisée comme base de calcul en cas de reprise, avec des moins values ou des plus values.

La valeur à retenir est plutôt celle du marché, puisqu’elle correspond à l’offre et à la demande. Pour déterminer cette valeur, vous pouvez donc regrouper les infos sur votre voiture avant de passer aux recherches. Il vous faudra connaitre la finition de votre voiture, qui correspond à son niveau de gamme et donc son niveau d’équipement. Autre élément important : la motorisation et la boite de vitesses, ainsi que l’éventuelle présence d’une transmission intégrale. Ces informations ne sont pas des détails, puisqu’ils vont permettre de trouver des modèles similaires aux votre. Notez aussi le kilométrage actuel de votre voiture, ainsi que sa date de première mise en circulation.

Une fois ces éléments rassemblés, vous pourrez alors faire une recherche sur un site comme leboncoin, en indiquant le modèle de votre voiture, s’il s’agit d’une essence, diesel, hybride ou électrique, boite automatique ou non. Dans les mots clés, vous pourrez ajouter le nom de la finition et éventuellement la désignation du moteur.

Exemple pour une Clio : « Trend 1.2 16V », ou pour une Golf : « Carat TSI 110 ».

Indiquez également l’année afin de voir les modèles similaires immatriculés à une date proche, et choisissez une tranche de kilométrage autour de celui de votre voiture.

Vous devriez obtenir un état du marché, et des prix affichés pour une voiture similaire. Il s’agit bien évidemment de prix affichés et non de prix de vente. N’hésitez pas à mettre des annonces en favoris pour suivre le délai de revente.

2- Comment vendre sa voiture et à qui ?

En créant une annonce bien ficelée ( voir notre article : vendre sa voiture sur leboncoin, nos conseils ), vous aurez toutes les chances d’obtenir rapidement des contacts pour votre voiture.

Une annonce en ligne vous permettra d’avoir des appels et des messages de particuliers, mais aussi de professionnels. Un acheteur pro reprenait auparavant une voiture à des tarifs proches de ceux d’une reprise, du type Argus – 15 %. Mais avec le manque de voitures disponibles en neuf et en occasion, les choses ont évolué positivement et vous pourriez avoir de très bonnes surprises.

Vous pouvez aussi contacter directement un grossiste en voiture d’occasion afin d’avoir une offre de prix, ce qui peut vous éviter de passer par la case petite annonce. Un professionnel du rachat de voiture peut vous faire gagner du temps, surtout si vous avez un projet ou une autre voiture qui vous attend.

Comment bien vendre votre voiture d’occasion ?

3 – Effectuez les réparations nécessaires et préparez votre voiture

Pour revendre dans un délai correct et favoriser le prix de vente le plus élevé possible, votre voiture devra être soignée.

Il est nécessaire de vendre sa voiture avec un contrôle technique valide de moins de 6 mois. Ce passage au contrôle peut nécessiter des réparations pour lever une contre-visite obligatoire.

Les acheteurs aiment acquérir une voiture saine et qui ne nécessitera pas de frais dans l’immédiat. Autant dire que si le témoin d’alerte de la révision est affiché au tableau de bord, un acheteur sera refroidi. Nous vous conseillons de faire l’entretien prévu dans les 6 mois à venir, mais pas davantage. Il n’est pas non plus nécessaire de trop anticiper.

Bien entendu, il est toujours possible de vendre une voiture avec des réparations à faire ou des problèmes mécaniques. Mais une voiture revendue en l’état sera achetée à très bas prix, et trouvera difficilement preneur.

4. Obtenez un acte de vente et/ou une preuve de propriété

Pour la revente, les papiers nécessaires et obligatoires sont la fourniture de la carte grise, qui devra être barrée et signée le jour de la vente, un certificat de non gage, et le contrôle technique valide et daté de moins de 6 mois si la voiture a plus de 4 ans. Vous pouvez transmettre les factures d’entretien de la voiture, mais cela n’a rien d’obligatoire. Même chose pour la facture d’achat de la voiture si vous avez acheté dans un garage, rien ne vous oblige à la montrer ou à la transmettre.

Un certificat de cession devra être rempli et co-signé par l’acheteur et le vendeur. Ce document ne sera pas forcément demandé pour la demande de cession, les démarches étant désormais faites sur le site de l’ANTS. Dans certains cas, les papiers devront être transmis : il faut donc les faire dans tous les cas.