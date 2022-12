Peugeot : toutes les nouveautés 2023

L’année 2023 sera riche en nouveautés pour Peugeot, avec un planning bien rempli pour la marque. La gamme va bénéficier de plusieurs facelifts, et aussi de renouvellements, sans oublier les versions électriques inédites !

Peugeot e-208 électrique

Peugeot 208 et e-208 restylées : la citadine polyvalente préférée des français sera restylée en juin prochain. Au programme, une face avant revue avec une nouvelle signature lumineuse, plusieurs crocs seront installés sous les projecteurs. La face avant sera donc inédite, alors que le modèle semble encore parfaitement au goût du jour.

La e-208 électrique est déjà proposée avec la nouvelle motorisation de 156 ch et la batterie légèrement plus grande, mais uniquement en finition GT. Ces nouveautés seront introduites sur le reste de la gamme à l’occasion du restyling.

Alors que la version essence de 130 ch est actuellement la plus puissante en thermique, une nouvelle version à hybridation légère devrait la supplanter. Avec à la clé, la possibilité de rouler en électrique à basse vitesse en ville, et de réduire sérieusement la consommation. Une nécessité pour aller taquiner la Renault Clio E-Tech sur ce terrain !

Peugeot 2008

Peugeot 2008 et e-2008 restylés : le SUV 2008 vit sa carrière en parallèle de la 208 dont il dérive et aura lui aussi droit à son restyling. Il recevra également la nouvelle signature lumineuse à trois crocs reprises à la 9X8 de compétition ! La calandre sera élargie, et marquée par l’arrivée du nouveau logo Peugeot. On retrouvera d’ailleurs ce logo sur les ailes avant des versions GT. A l’arrière les retouches seront plus réduites et se concentreront sur des évolutions des feux arrière et du bouclier. A l’intérieur pas de révolution, avec le i-cockpit logiquement reconduit. Mais le restyling sera l’occasion d’adopter un écran central plus grand, avec une partie logicielle plus rapide.

En électrique, le e-2008 pourra à son tour recevoir le nouveau bloc de 115 kW, soit 156 ch, ainsi que la batterie de 52 kW.

Les versions thermiques seront renforcées par l’arrivée du 2008 MEV, avec le 3 cylindres Puretech associé à une nouvelle boite de vitesses signée Punch Powertrain et un petit moteur électrique. De quoi proposer une alternative plus abordable à la version électrique, et plus polyvalente.

Peugeot e-308 et e-308 SW

Peugeot e-308 : Proposée en berline et en carrosserie SW ( break ), la Peugeot e-308 dévoilée cette année arrivera enfin au catalogue. Si elle est proposée en deux carrosseries, elle devra se contenter de la motorisation qui vient d’être lancée sur la e-208 GT avec 156 ch. Pas de quoi prendre l’ascendant sur une Megane E-Tech électrique, proposée en 130 mais aussi en 220 ch.

Peugeot e-Rifter

Peugeot e-Rifter restylé : le ludospace électrique sera lui aussi facelifté en 2023. Dérivé du modèle utilitaire, le Rifter bénéficiera d’une face avant redessinée et plus cohérente avec le reste de la gamme. En revanche il conservera son profil, et sa partie arrière. A son tour, il pourra bénéficier de la nouvelle motorisation électrique de 115 kW.

Peugeot 3008 Roadtrip

Peugeot 3008 hybride : en fin de vie, l’actuel 3008 bénéficiera d’une gamme resserrée pour sa dernière année pleine de commercialisation. Il recevra aussi en cours d’année une nouvelle motorisation hybride. Ce 3008 MHEV pourra ainsi créer un engouement alors que le modèle sera en fin de vie.

La nouvelle génération du 3008 devrait être dévoilée fin 2023, mais n’arrivera pas sur le marché avant 2024. Un e-3008 électrique fera alors partie du programme, une première pour ce SUV compact.

La Peugeot 508 sera restylée en 2023

Peugeot 508 restylée : Concurrencée en interne par la nouvelle 408 qui mêle les genres, la Peugeot 508 sera restylée au printemps 2023. Sa deuxième partie de carrière devrait durer au moins trois ans, après quoi le modèle pourrait tout simplement disparaitre !

Son style sera inspiré de la 9X8 mais aussi du concept car Inception annoncé pour une présentation début 2023 au CES de Las Vegas ! De quoi assurer le spectacle, alors que la version la plus ébouriffante, la 508 PSE, ne serait pas reconduite. Un camouflet pour cette nouvelle signature « Peugeot Sport Engineered » qui aurait ensuite pu s’établir sur d’autres modèles.

La version PHEV de 225 ch devrait être la plus puissante de la gamme, avec une puissance suffisante pour les flottes d’entreprise ciblées par la 508. Les particuliers eux, seront ravis de pouvoir acquérir une 508 hybride moins chère à l’achat avec l’arrivée de la motorisation MHEV citée plus haut sur les autres modèles.