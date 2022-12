La prochaine Porsche Boxster sera 100 % électrique

Après avoir renoncé au Flat Six, la Porsche Boxster va également renoncer à son 4 cylindres. La prochaine génération du roadster deux places sera cette fois-ci exclusivement électrique ! Une révolution pour un modèle qui était jusqu’à présent la Porsche sportive la plus abordable de la gamme.

Jusqu’à présent, Porsche disposait de la Taycan comme modèle 100 % électrique. Mais les choses vont s’accélérer : le Macan va lui aussi se convertir très rapidement.

Un style épuré et modernisé

Esthétiquement, cette future Porsche Boxster va changer de style et s’inspirer du concept car Mission R. Avec une face avant qui sera donc plus proche du Taycan que de la génération actuelle du roadster…Lourdement camouflé, ce prototype ne laisse pas entrevoir la réalité des lignes telles qu’elles seront visibles sur le modèle de série.

Porsche n’étant pas du genre à choquer, le design devrait séduire les adeptes de la marque.

Quelle puissance pour le Boxster électrique ?

L’an passé, le concept Mission R était affolant au niveau des chiffres, avec une puissance de 1088 ch. Vous vous en doutez : la Porsche électrique sportive qui se voudra « abordable » n’ira pas aussi loin.

Les rumeurs parlent pour l’instant d’une puissance de l’ordre de 400 ch, qui seraient délivrés par un puissant bloc électrique place devant l’essieu arrière. Pour la répartition des masses, Porsche pourrait en effet placer ce moteur ainsi que les batteries en position centrale, derrière l’habitacle. Une configuration tout à fait possible étant donné que ce modèle est électrifié en partant d’une feuille blanche…L’électrification doit ici se faire en mettant l’accent sur la sportivité, pour conserver l’âme du modèle. Cette configuration laissera donc place à deux coffres, un à l’avant et un à l’arrière. Les versions les plus puissantes pourraient toutefois nécessiter d’installer un moteur électrique à l’avant, ce qui ajouterait la transmission intégrale au programme.

Cette nouvelle Porsche Boxster type 983 sera commercialisée en 2025. Elle sera accompagnée d’une déclinaison coupé, le futur Cayman partageant comme toujours sa base technique et ses motorisations.

Porsche prendra donc de l’avance sur ses concurrents avec ces nouveaux modèles électriques sportifs, qui devraient bénéficier d’un certain engouement à leur lancement. Le tarif de base devrait s’approcher des 100.000 euros…

