Le nouveau BMW X2 arrive en 2024, tout change ! – Image : kolesa.ru

BMW donnera bien une suite à son X2, un modèle qui venait alors concurrencer un certain Mercedes GLA. La seconde génération du BMW X2 va monter en gamme, nous allons voir tout ce qu’il nous réserve pour 2024.

Un style renouvelé pour le X2 deuxième génération

Basé sur le nouveau BMW X1, le futur X2 reprendra sa plate-forme technique, ses motorisations et équipements, mais également son style. Il n’ira donc pas dans le style parfois excentrique et baroque de réalisations récentes comme le XM.

Ses images de rendu nous montrent ce que pourrait donner un X2 directement dérivé du X1, avec une silhouette de SUV coupé. Il ne sera donc plus type crossover que le modèle actuel, et prendra du galon avec des centimètres supplémentaires. Sa nouvelle cible, c’est l’Audi Q3 Sportback !

Par rapport au X1, le nouveau X2 s’en démarquera à l’avant par un bouclier spécifique plus dynamique, et sa ligne de toit plongeante dès le pilier B. BMW peut ainsi reconduire une formule à succès bien éprouvée : celle des X4 et X6. Les détails de style viennent du X1 et de la nouvelle Série 2 Active Tourer, deux modèles bien accueillis par le public.

A l’intérieur, le X2 devrait logiquement reprendre la planche de bord du X1 avec sa grande dalle tactile incurvée. Une opération qui lui permettra d’être au goût du jour, sans développement spécifique.

Une vaste gamme de motorisations

Le futur BMW X2 sera proposé avec un vaste choix de motorisations, puisqu’il pourra piocher dans les solutions techniques déjà disponibles notamment sous le capot du X1. En entrée de gamme, le X2 devrait reprendre le 3 cylindres 1.5 de 136 ch, exclusivement en boite automatique à double embrayage. Une offre 18i secondée par les 20i de 170 ch et 23i de 218 ch. En diesel, le X2 18d développera 150 ch et le X2 23d profitera de 211 ch.

Ces moteurs classiques seront supplantés en puissance par les deux versions hybrides rechargeables : 25e de 245 ch et 30e de 326 ch.

Pour la première fois, le X2 sera décliné en 100 % électrique : cette version sera logiquement baptisée iX2. La version xDrive 30e développera 313 ch, pour une autonomie annoncée autour de 430 km.

Il n’est pas non plus exclu qu’une déclinaison sportive essence siglée M soit proposée. Une suite à l’actuel X2 M35i…

Les prix du futur BMW X2 devraient débuter autour de 44000 euros à son lancement commercial.