La Volkswagen ID.2 va-t-elle remplacer la Polo ?

La Volkswagen ID.2 devrait être assez proche du concept ID.Life

En 2021, Volkswagen a dévoilé le concept car ID.Life. Un concept qui n’est pas gratuit : il préfigure la prochaine citadine électrique de la marque allemande. La Volkswagen ID.2 sera la citadine polyvalente électrique de segment B, située naturellement sous la compacte ID.3.

Un design inédit pour la future ID.2

Dans l’esprit du concept ID.Life, la future ID.2 n’est pas du tout dans la lignée stylistique des actuelles ID.3, ID.4 et ID.5. Elle se démarque par un style plus cubique, avec les codes des crossovers. Surélevée, l’ID.2 met en avant des passages de roues marqués, une ceinture de caisse haute, et une garde au sol importante. Le style peut aussi compter sur une carrosserie bi-ton qui devrait être conservée lors du passage à la série.

Parmi les changements attendus, le remplacement des rétroviseurs caméras et des poignées de portes escamotables pour des éléments plus traditionnels. A l’avant, les projecteurs seront aussi plus classiques tout en conservant la signature lumineuse ronde dans l’esprit de la Coccinelle. Le bouclier avant pourrait aussi reprendre le type de motif de l’ID.3.

Techniquement, cette citadine électrique sera basée sur la plate-forme MEB raccourcie baptisée MEB Eco. Elle sera aussi utilisée pour une future ID.1 plus basse, et d’autres dérivés chez Cupra.

Volkswagen ID Life

Des tarifs compétitifs pour l’ID.2

Il s’agit d’un modèle très important, qui doit permettre de démocratiser l’électrique avec des tarifs compétitifs. Ce modèle pourrait arriver en 2025 avec des prix qui débutent autour de 20000 euros. De quoi étonner, car il s’agit des tarifs de la petite Dacia Spring de segment B fabriquée en Chine.

A de tels tarifs, l’ID.2 pourrait bien prendre directement la succession de l’actuelle Polo. Celle-ci est devenue très chère : elle est facturée à partir de 22990 euros ! Pour assurer de tels tarifs, Volkswagen utilisera des batteries lithium-ion phosphate moins onéreuses. Et Volkswagen tentera de vous faire monter en gamme, en optant pour des versions plus puissantes telles que l’ID.2 GTX avec au moins 230 ch. Ca et des équipements optionnels tels que le toit vitré, certaines aides à la conduite et de personnalisation.

Mais où sera fabriquée l’ID.2 ? Elle devrait être produite en Espagne, dans l’usine de Martorell près de Barcelone.

Volkswagen devrait commercialiser cette nouveauté en 2025, elle sera suivie d’une ID.1 plus compacte et moins chère. C’est sans doute cette dernière qui sera proche des 20.000 euros !