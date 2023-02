La Lancia Ypsilon existe encore et domine ses rivales…en Italie !

Lancia Ypsilon 2023

L’actuelle génération de Lancia Ypsilon a été lancée en 2011 ! La preuve avec cet essai que nous avions publié en juin 2011 : voir notre essai de la Lancia Ypsilon.

Malgré son âge avancé de 12 ans, l’Ypsilon est toujours vendue en Italie. Et elle ne fait pas qu’y survivre : pour la quatrième année consécutive, elle domine les ventes du segment B ! Elle réalise même la meilleure part de marché de son histoire, et se place au deuxième rang des voitures les plus vendues en Italie. Les Peugeot 208, Dacia Sandero et Volkswagen Polo peuvent aller se rhabiller : en Italie la modernité ne fait pas tout.

Un dernier restyling pour la route

Avant que Lancia ne lui donne une descendance, l’Ypsilon s’offre donc un ultime restyling. Elle reçoit un système multimédia avec écran tactile de 7″, accompagnés d’Apple CarPlay et Android Auto en mode sans fil.

Elle reçoit également d’autres équipements inédits sur le modèle : une caméra de recul, et un chargeur de smartphone sans fil situé sous le levier de vitesses.

Sous le capot, l’Ypsilon 2023 est motorisée par un bloc essence 1.0, 3 cylindres, 70 CV (51 kW) de la famille Firefly. L’hybridation est comprise, avec un petit moteur électrique 12 volts BSG et une batterie au lithium.

Lancia propose aussi une version à bi-carburation GPL, qui permet d’économiser 700 euros par an sur une base de 15000 km par an.

Pour la partie esthétique, une nouvelle teinte de carrosserie verte est apparue, le reste des évolutions se déroule dans l’habitacle. Il s’agit d’une nouvelle finition bleue sur le tableau de bord et les panneaux de porte, du graphisme revu pour l’instrumentation, et d’une sellerie SEAQUAL YARN réalisés à partir de plastique recyclé provenant de la méditerranée.

Des prix attractifs et un bonus !

Les prix débutent à 17100 euros, mais Lancia communique sur des offres à partir de 13450 euros seulement. Pas mal pour une citadine du segment B : en France cette catégorie est plus chère.

Et pour ne rien gâcher, les acheteurs italiens peuvent en plus bénéficier d’un Eco bonus de 2000 euros ! Ce qui ramène le tarif de base à 11450 euros. Dans ces conditions, on comprend que l’Ypsilon parvienne encore à tirer son épingle du jeu.

Lancia Ypsilon 2023

Lancia Ypsilon 2023

Lancia Ypsilon 2023

Lancia Ypsilon 2023

Lancia Ypsilon 2023

Lancia Ypsilon 2023

Lancia Ypsilon 2023