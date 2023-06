Opel veut frapper un grand coup au salon de Munich 2023

3 premières mondiale et un concept car surprise pour Opel à Munich 2023

Opel prépare le salon de Munich 2023, qui sera également appelé IAA Mobility et se tiendra du 5 au 10 septembre 2023. La marque allemande sera visiblement la seule du groupe Stellantis à avoir un stand sur place, et elle promet pas moins de trois premières mondiales ! Découvrons ce que nous réserve Opel à cette occasion.

Deux modèles bientôt en concessions

Désormais les ( rares ) salons de l’auto se doivent d’être consacrés à la mobilité : entendez par là que les solutions de transport propres sont à privilégier…

Opel vise une gamme 100 % électrique d’ici 2028 : ce virage à 180° est donc tout à fait compatible avec une telle manifestation. Les deux premiers modèles présentés en première mondiale ont déjà été présentés en images, mais pas au public. Il s’agit pour commencer de la nouvelle Opel Corsa, qui a été dévoilée fin mai. Cette Corsa restylée sera mise à l’honneur dans sa version 100 % électrique, qui sera désormais proposée avec deux niveaux de puissance : 136 et 156 ch. En Allemagne l’Opel Corsa est un best-seller : elle occupe la première place des citadines, et sa place ainsi devant la Polo. Cette dernière est d’ailleurs privée d’une variante électrique, la Corsa est donc mieux placée et a encore de l’avance : Volkswagen ne commercialisera son ID.2 qu’en 2025.

La deuxième voiture présentée en première mondiale sera l’Astra Sports Tourer Electric, la version break de l’Astra Electric. Celle-ci reprend également la motorisation électrique de 156 ch qui sera proposée sur la Corsa.

La nouvelle Opel Corsa Electric sera proposée avec deux motorisations électriques

Opel veut frapper un grand coup

La troisième première annoncée par Opel crée le suspense : il s’agira d’un manifeste, entendez par là un concept car qui devrait présenter le style Opel des prochaines années. Et le constructeur allemand nous annonce qu’avec ce concept, il va frapper un grand coup !

Il pourrait s’agir de la future Opel Manta électrique…

D’ici début septembre, nous devrions avoir droit à du teasing sur ce concept inédit, à suivre !