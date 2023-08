La nouvelle Renault Clio s’affiche à partir de 18500 euros

Renault Clio Esprit Alpine

Renault révèle les prix de la nouvelle Clio : ils débutent à 18500 euros pour l’entrée de gamme, et grimpent jusqu’à 27400 euros pour la version Esprit Alpine E-TECH. La gamme est assez simple, puisqu’elle comprend au final que trois niveaux de finitions. En voici les détails, avec les motorisations disponibles

Clio Evolution : un entrée de gamme bien dotée

En premier niveau, la Clio Evolution est plutôt bien équipée. Elle dispose en effet en série de nombreux équipements : projecteurs Full LED, Allumage automatique des phares, essuie glace automatique, radars de stationnement arrière, régulateur de vitesse, alerte franchissement de ligne et maintien dans la voie, reconnaissance des panneaux de signalisation, jantes 16″, rétroviseurs noir brillant, compteur numérique 7″, Easy Link 7″, Android Auto et Apple Car Play, banquette 40/60, climatisation manuelle, 4 vitres électriques, et rétroviseurs électriques et rabattables électriquement.

Renault s’attend déjà à faire un certain nombre de ventes avec cette version, qui est disponible avec les 5 motorisations de la gamme.

Clio Evolution Sce 65 : 18500 euros

Clio Evolution Tce 90 : 19600 euros

Clio Evolution Tce 100 GPL : 20300 euros

Clio Evolution E-TECH 145 Full Hybrid : 23600 euros

Clio Evolution Blue dCi 100 : 22000 euros



Nous vous déconseillons le moteur de base de 65 ch, sans turbo et aux performances trop limitées. Il vaut donc mieux ajouter 1100 euros et passer au moins sur le TCe 90 ch. Pour 700 euros de plus, la version GPL pourra permettre de réduire son budget carburant : une proposition pas idiote du tout !

On retrouve déjà le fer de lance des moteurs, le E-TECH 145 Full Hybrid, la seule motorisation en boite automatique proposée. Une offre dans l’air du temps qui devrait séduire un certain nombre d’acheteurs. Enfin l’offre diesel demeure, à conseiller bien entendu aux gros rouleurs.

Clio Techno : le coeur de gamme à partir de 20900 euros

Le second niveau est en revanche disponible avec très peu de moteurs : exit le diesel, le 3 cylindres de base, mais aussi le GPL…

L’équipement s’enrichit moyennement 1300 euros des éléments suivants : caméra de recul, frein de parking assisté, jantes 16″ diamantées, Multi Sense, ciel de pavillon noir, carte mains libres, rétroviseur intérieur jour / nuit automatique, chargeur smartphone à induction, climatisation automatique, console centrale haute avec accoudoir avant, vitres arrière surteintées, sellerie mixte TEP / tissu, bouclier avant avec lame aérodynamique couleur caisse, calandre avec dégradé de chrome, antenne arrière requin, coiffe de planche de bord moussée…

Les différences sont donc nombreuses pour un écart de prix raisonnable. Intéressant, à condition de vouloir l’un des deux seuls moteurs disponibles !

Clio Techno Tce 90 : 20900 euros

Clio Techno E-TECH 145 Full Hybrid : 24900 euros

Renault Clio Esprit Alpine

Clio Esprit Alpine : le sommet de la gamme

En haut de gamme, la nouvelle Clio Esprit Alpine joue sur sa présentation spécifique avec comme changements par rapport à la version Techno : lame du bouclier avant Gris Schiste Mat, jantes 17″, logo Esprit Alpine sur les jantes et les ailes avant, logos assombris, sièges avant sport, pédalier sport aluminum, ceinture de sécurité avec liseré bleu,

La dotation comprend aussi l’alerte d’angle mort, l’Active Drive Assist sur E-TECH 145, le régulateur adaptatif sur TCe 90, l’instrumentation numérique 10″, Easy Link 9,3″…

Le tout contre un supplément de 2500 euros tout de même !

Clio Esprit Alpine Tce 90 : 23400 euros

Clio Esprit Alpine E-TECH 145 Full Hybrid : 27400 euros

Notre avis

En entrée de gamme, l’équipement de la Clio est déjà très intéressant. Ce premier niveau avec une ou deux options peut donc convenir pour une seconde voiture, ou une première voiture à prix « raisonnable ». La version Techno offre également un bon rapport prix-équipement : dommage qu’elle ne laisse pas au moins le choix des quatre motorisations en dehors de l’essence 65 ch.

Et enfin la dernière version Esprit Alpine est la plus séduisante, mais les prix grimpent excessivement…

Nos versions préférées sont les Clio Evolution Tce 100 GPL à 20300 euros et Clio Techno Tce 90 à 20900 euros, deux versions qui sont proposées à des prix raisonnables pour une Clio, avec des économies de carburant pour la première et un équipement très complet pour la seconde.