La nouvelle BMW M4 CS arrivera en 2024

BMW a annoncé la venue imminente d’un nouveau monstre de performance : la BMW M4 CS 2024. Lors du lancement de la BMW i5 M60 XDrive, Frank van Meel, le PDG de BMW M, a dévoilé la stratégie de la marque en matière de performances, qui comprend des mises à jour à mi-parcours pour la berline M3 et le coupé M4, l’arrivée d’une nouvelle M5 hybride V8 et d’une M5 Touring, ainsi qu’une nouvelle M4 CS.

A quoi s’attendre pour cette nouvelle M4 CS ?

La BMW M4 CS de 2024 s’inspirera des améliorations apportées à la M3 CS cette année et suivra les traces des modèles M2 et M5 CS, qui ont tous deux remporté des éloges. Les modifications au châssis comprendront de nouvelles cinématiques d’essieu, des réglages de carrossage revisités, de nouveaux ressorts auxiliaires et des barres anti-roulis flambant neuves. Pour garantir une adhérence maximale, la BMW M4 CS sera équipée de pneus Pirelli P Zero Corsa.

La M4 CS bénéficiera également de la transmission intégrale XDrive de BMW, qui a fait ses preuves, avec le même différentiel arrière amélioré que celui de la M3 CS et un système de refroidissement de l’huile repensé. Des améliorations au moteur trois litres en ligne S58 de la M4 CS sont prévues, notamment une pression de suralimentation révisée, passant de 1,7 à 2,1 bars, ainsi qu’une reprogrammation de l’unité de contrôle électronique (ECU). Ces modifications se traduiront par une augmentation de la puissance maximale de 29 kW, portant la puissance totale à 404 kW, avec un couple impressionnant de 650 Nm. La puissance sera transmise aux quatre roues via une boîte automatique à huit rapports.

Les performances s’annoncent époustouflantes, avec une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 3,2 secondes, une vitesse de pointe de 303 km/h et un poids d’environ 1750 kg.

Sur le plan esthétique, la BMW M4 CS sera également revue, avec un splitter avant plus imposant, des bas de caisse redessinés et un diffuseur arrière agrandi. L’intérieur de la voiture sera équipé des sièges baquets en carbone caractéristiques de BMW M, ainsi que d’autres améliorations habituelles des modèles CS, telles que les garnitures en alcantara et la suppression du compartiment de rangement central. Il reste à savoir si la M4 CS proposera une banquette arrière ou des sièges baquets individuels, comme la M5 CS.

L’année 2024 s’annonce comme une période passionnante pour les passionnés de BMW, avec les mises à jour des modèles M3/4 prévues pour le printemps et la sortie de la M4 CS prévue pour l’été. En même temps, BMW lancera la toute nouvelle M5 berline et la M5 Touring, dotées du groupe motopropulseur hybride à double turbo introduit dans le modèle XM. L’année anniversaire de BMW M sera terminée, mais les festivités ne semblent pas terminées pour autant !