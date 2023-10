Le futur SUV coupé Rafale imaginé sous blason Dacia !

Le Rafale imaginé sous blason Dacia ! – illustration Kleber Silva

Alors qu’il est de plus en plus question d’un tout nouveau modèle à venir dans la gamme Dacia, le designer numérique Silva Kleber a imaginé ce que donnerait un SUV Coupé dans la gamme roumaine. Et il est tout simplement parti d’une nouveauté Renault, le Rafale !

Un modèle inattendu

Alors que le Renault Rafale représente à la fois pour la marque son nouveau porte-étendard et son SUV le plus luxueux, cette version Dacia est bien évidemment plus qu’hypothétique. Autant certains modèles Dacia sont aussi badgés Renault dans d’autres pays non européens, autant voir arriver une déclinaison Dacia d’un tel modèle serait très logiquement impossible.

Le positionnement entrée de gamme de Dacia est incompatible avec un tel modèle, même si la marque entend bien venir grignoter des parts de marché sur des segments supérieurs, notamment avec le prochain Bigster.

Nous pouvons tout de même apprécier la qualité de cette réalisation, avec un rendu parfaitement exécuté par Silva Kleber.

Le designer a tout d’abord changé la teinte du Rafale, avec un vert métallisé dans la tendance des teintes naturelles actuellement de vigueur chez Dacia. Des touches cuivrées sont présentes au niveau du logotype à l’arrière, ou encore des rétroviseurs. Ce qui rappelle la finition supérieure Extreme de la marque, proposée sur l’ensemble de la gamme.

A l’avant, les blocs optiques ont été remplacés par des projecteurs avec la signature lumineuse Dacia, aux dimensions plus importantes que les feux du Rafale d’origine. La calandre a aussi été remplacée, avec une autre forme ainsi que le fameux habillage qui met en scène le nouveau logo Dacia. Pour le reste on retrouve tout de même la signature lumineuse Renault sur les flancs du bouclier, et le même design pour la partie basse.

Le seul changement pour le profil concerne l’ajout des inserts au niveau des ailes avant, repris au Duster, avec logo Dacia. En dehors du logo, l’arrière est également identique au modèle d’origine.

Bien entendu il est exclu pour Renault d’offrir un tel modèle à Dacia, qui doit devenir son nouveau haut de gamme dès l’année prochaine. Mais il est toujours intéressant de voir le rendu de ce type de transformations…

