Le Dacia Duster 2024 va enfin passer à l’hybride, mais pas à l’électrique

Le Dacia Duster 2024 devrait être proche de ce rendu

Le nouveau Dacia Duster sera la grande nouveauté de la marque roumaine pour 2024. Avec un style entièrement repensé et une motorisation hybride, le Duster de troisième génération s’annonce comme plus séduisant que jamais.

Hybride, mais pas électrique

Alors que certains SUV compacts passent à l’électrique, comme le nouveau Peugeot e-3008, le nouveau Dacia Duster n’ira pas s’aventurer sur ce terrain. Dans l’immédiat, seule la Spring permet à la clientèle Dacia de passer à l’électrique, en attendant sans doute la prochaine génération de Sandero électrique.

Pour le Duster, Dacia n’a jamais été en avance au niveau technologie, mais le modèle va toutefois évoluer en passant à l’hybridation pour la première fois. Il abandonnera alors le diesel, au profit de la motorisation hybride déjà proposée sur le Dacia Jogger.

Cette motorisation empruntée à certaines Renault comme la Clio et le Captur devrait développer 140 ch. Elle combine un moteur 4 cylindres essence de 1,6 L de cylindrée qui développe 90 ch, une boîte de vitesses automatique électrifiée avec 4 rapports pour le thermique et 2 pour l’électrique, et deux moteurs électriques. Le premier est un démarreur/générateur haute tension alors que le second est un bloc qui développe une puissance de 50 ch.

Avec une petite batterie de 1,2 kWh, le système permet de circuler en tout électrique sur de petites distances.

Le Jogger est homologué à seulement 108 g de rejets de CO2 : avec cette technologie, le nouveau Duster devrait pouvoir échapper au malus écologique, qui va débuter l’année prochaine à un seuil plus bas que jamais de 118 g.

Techniquement, le Duster reposera aussi sur la même plate-forme CMF-B LS que les Jogger et Sandero. Renault travaille de son côté sur une nouvelle génération de motorisation hybride : la base E-TECH 200 diffusée sur les Austral et Espace devrait prochainement être proposée dans une version moins puissante, avec 160 ch environ. Cette déclinaison aurait sa place dans le Duster, mais sans doute pas avant un certain temps !

Cette troisième génération de Duster devrait donc faire l’impasse sur l’électrique tout au long de sa carrière. Dacia n’a pas les mêmes objectifs d’électrification que Renault ou Alpine, et la marque ne vise que 10 % de ventes électriques en 2030. Un chiffre qui pourrait toutefois être revu à la hausse dans les années à venir, selon l’évolution du marché.