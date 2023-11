Peugeot réduit la gamme de sa 408 : voici les détails de la gamme 2024

Peugeot réduit la gamme de sa 408

Apparue sur le marché en 2022, la Peugeot 408 est un peu un OVNI dans la gamme du constructeur. Il faut dire qu’elle mélange les genres, avec une silhouette de coupé, cinq portes, une carrosserie basse mais légèrement surélevée…

Sur les 10 premiers mois de l’année 2023 en France, la Peugeot 408 se classe 54 ème des ventes, derrière le Cupra Formentor ! On ne peut donc pas dire que ce soit un carton plein. Mais n’oublions pas qu’il s’agit d’un modèle qui mesure près de 4,70 m de long : à part la Tesla Model Y, les grandes voitures se placent rarement dans le top 20.

Nouvelle gamme pour 2024

Peugeot a fait le choix de réduire la gamme à deux niveaux de finition : Allure et GT. En voici les détails !

408 Allure 2024

La 408 Allure débute à 37500 euros avec la motorisation Puretech 130 avec boite automatique : un moteur qui sera bientôt remplacée par la nouvelle motorisation Hybrid 136 e-DCS6. Ce qui devrait faire grimper le prix à 39500 euros environ.

La seconde proposition est la motorisation hybride rechargeable de 180 ch, qui permet d’afficher une autonomie électrique de 61 km.

En dotation de série, la 408 Allure est correctement équipée : jantes alliage 17″ Silex, Aide au stationnement arrière et caméra de recul, Peugeot i-cockpit avec combiné d’instrumentation numérique 10 pouces personnalisable, Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées, Pack Drive Assist et Pack Safety Plus et Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop&Go, Navigation connectée avec écran central tactile 10 pouces et i-Toggles virtuels personnalisables, Active Safety Brake (Freinage automatique d’urgence), sellerie tri-matière TEP tissu…

En option les acheteurs peuvent ajouter la peinture métallisée ( 650 euros ), les jantes alliage 19″ diamantées ( 350 euros ), le Pack Vision 360° & Drive Assist avec VisioPark 360° (4 caméras + aide au stationnement avant & arrière) + Pack Safety Plus & Drive Assist (avec reconnaissance étendue des panneaux) + Rear Traffic detection (surveillance d’angles morts, aide au changement de voie longue portée et alerte de trafic arrière transversal) + Pack inviolabilité (alarme) à 1200 euros, le Pack Navigation E-call: Peugeot Connect SOS + Recharge smartphone à 150 euros, ou encore le pack confort à 600 euros ( Siège conducteur AGR : réhausse mécanique, nez de coussin mécanique, site électrique et lombaire pneumatique, Siège passager à réglage mécanique en hauteur et lombaire pneumatique, Sièges avant chauffants + Pare-brise teinté acoustique chauffant + volant chauffant ).

La Peugeot 408 sera bientôt proposée en Hybrid 136

408 GT 2024

La finition supérieure GT est facturée 41650 euros avec le Puretech 130 EAT8, soit 4150 euros de plus qui se justifient par un équipement nettement supérieur comme nous allons le voir plus bas.

Cette finition donne aussi accès à la motorisation Plug-in Hybrid 180 à 49350 euros, et à la motorisation Plug-in Hybrid 225 à 51250 euros.

La dotation de série gagne de nombreux équipements par rapports à la version Allure : Volet motorisé mains libres, Navigation connectée avec écran central tactile 10p, i-Toggles virtuels personnalisables, Peugeot Connect SOS, Assistance et Télémaintenance, Peugeot i-cockpit 3D avec combiné d’instrumentation numérique 3D personnalisable, Volant cuir chauffant, Accès et démarrage mains-libres, Jantes 19 » GRAPHITE diamantées, et Projecteurs Matrix LED.

En option vous pouvez ajouter la peinture métallisée, le pack cuir Nappa Mistral à 2700 euros, le toit ouvrant électrique à 1100 euros, le Pare-brise teinté acoustique chauffant à 200 euros, le Night vision à 1400 euros, le pack remorquage à 790 euros, et les Sièges électriques, chauffants et massants à 1100 euros.

Conclusion

Cette nouvelle gamme Peugeot 408 est déjà disponible au configurateur Peugeot. Si vous souhaitez acheter une version hybride rechargeable, autant ne pas attendre la prochaine augmentation. En revanche si vous étiez intéressé par une version Puretech 130 EAT8, nous vous conseillons peut-être d’attendre l’arrivée de la motorisation Hybrid 136. Et n’oublions pas non plus que la 408 devrait aussi finir par se convertir à l’électricité ! On espère qu’elle aura droit à une motorisation plus puissante que la e-308.