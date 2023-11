Opel prépare un Grandland plus classique que son cousin 3008

Alors que du côté de Peugeot, on se prépare activement au lancement de la troisième génération du 3008, Opel est en phase de tests de son futur Grandland. La deuxième génération du SUV compact frappé du blitz devrait partager beaucoup d’éléments avec son cousin français, mais devrait une nouvelle fois être plus classique. Une punition pour Opel ?

Cousin du 3008, bénédiction ou malédiction ?

Le premier opus de l’Opel Grandland est né après le rachat d’Opel par PSA : il avait déjà bénéficié de la plate-forme du Peugeot 3008, et de des motorisations. Les deux modèles avaient même partagé un certain temps leurs chaines de montage, dans l’usine historique de Sochaux. Mais les différences entre les deux modèles se jouaient au niveau du style, ainsi que de l’aménagement intérieur. Quand le français bénéficiait d’un cockpit moderne et novateur, l’allemand se contentait d’une planche de bord traditionnelle, classique, voire un peu fade.

Logiquement, le Peugeot 3008 s’est mieux vendu que le cousin Opel. Un scénario qui semble parti pour se renouveler une seconde fois. Car le prototype du Grandland 2024 surpris en phase de tests révèle déjà un point majeur : la silhouette du modèle ne sera pas profilée comme celle du nouveau e-3008.

Le Grandland conserve donc un format de SUV classique, ce qui pourra aussi lui garantir un meilleur volume de coffre lorsqu’il s’agit de transporter un meuble ou un frigo…

Très camouflé, cet exemplaire ne donne que peu d’indications sur son style. Seule une partie des projecteurs avant est visible.

Opel Grandland 2024

Un vaste choix de motorisations

Comme le 3008, le nouveau Grandland aura pour la première fois droit à des versions 100 % électriques, en complément de versions hybrides.

L’entrée de gamme thermique sera confiée au nouveau bloc hybride de 136 ch avec boite électrifiée à double embrayage e-DCS6. Cette version devrait être correctement placée en prix, autour de 39000 euros voire un peu moins si on a de la chance !

Une version hybride rechargeable devrait ensuite permettre de monter en puissance, avec un niveau attendu autour de 180 ch. En électrique, il serait logique que l’Opel récupère les différentes motorisations annoncées par le cousin Peugeot. Soit 210 ch en deux roues motrices pour l’entrée de gamme, avec une batterie de 73 kWh, puis une version de 230 ch avec une batterie de 98 kWh. Cette version pourrait ainsi afficher 700 km d’autonomie !

La troisième version Dual Motor à 4 roues motrices afficherait 320 ch, ce sera la plus performante.

Opel ayant fait le choix de devenir une marque électrifiée à court terme, le diesel serait logiquement exclu au lancement. En 2028, la marque sera 100 % électrique : les versions hybrides devraient donc quitter le catalogue de l’Opel Grandland quand il sera restylé, pour sa deuxième partie de carrière.

Opel Grandland 2024

Opel Grandland 2024

Opel Grandland 2024