La future Audi A5 Avant dévoilée à 99 % avec ces nouvelles images

Audi A5 Avant – illustration : Kolesa

En 2024, l’Audi A5 ne sera plus vraiment l’A5 que nous avions connue. Audi a en effet décidé de revoir toute la nomenclature de sa gamme, en laissant les chiffres pairs aux électriques alors que les chiffres impairs seront destinés aux thermiques ( hybrides compris ). Résultat des courses : la remplaçante de l’Audi A4 que nous connaissons depuis des décennies sera donc désormais une A5. Ceux qui veulent commander une A4 Avant devront se tourner vers une inédite Audi A5 Avant, à moins qu’ils ne veulent opter pour un modèle 100 % électrique.

Un rendu visuel proche de la version finale

Le site Kolesa vient de publier ces nouvelles images, qui nous montrent un rendu très très proche de l’A5 Avant qui sera bientôt dévoilée. Il faut dire que ce n’était pas trop difficile : des prototypes sans camouflage ont été photographiés la semaine dernière ! Ce qui prouve également que la présentation officielle se rapproche à grands pas.

Esthétiquement, ce nouveau break du segment D évolue vers plus de douceur, avec des flancs épurés. Une tendance que l’on retrouve chez de nombreux constructeurs, et notamment BMW. De là à dire que toutes les voitures se ressemblent de plus en plus…

Vue de face en revanche, cette A5 Avant 2024 se démarque par sa calandre Singleframe flanquée des anneaux, signe distinctif du constructeur. La signature lumineuse des projecteurs Matrix LED est elle aussi typiquement Audi. Entièrement redessinée, ce break familial très prisé des flottes d’entreprise européennes conserve également un profil caractéristique. La découpe de la custode arrière reste en effet dans la veine des précédentes A4 Avant.

La partie arrière évolue principalement par le bandeau lumineux qui traverse le hayon : une première sur cette série de modèles.

Audi A5 Avant – illustration : Kolesa

Techniquement, cette A5 Avant sera basée sur la plate-forme MLB Evo. Elle aura droit à des motorisations de puissance très diverses, qui devraient s’étendre de 150 à 500 ch environ. Le quatre cylindres 1.5 TSI 150 Evo2 devrait être l’entrée de gamme, avec sa puissance de 150 ch. Il sera aussi présent sur les versions hybrides rechargeables de 204 et 272 ch. Audi devrait évidemment nous concocter des versions S5, et nous proposer des versions RS5 signées Audi Sport GmbH.

La firme d’Ingolstadt a prévu une deuxième carrosserie pour sa deuxième A5 : une berline 5 portes, vendue sous l’appellation A5 Sportback. Ce qui signe la fin de la carrosserie berline, dite sedan, traditionnelle. La marque allemande ne devrait pas non plus reconduire les variantes de carrosserie de niche, en l’occurence les A5 Coupé et Cabriolet. Cette simplification donnera donc de la place pour une future A4 e-tron, appelé à terme à représenter le gros des ventes.

Cette nouvelle A5 Avant devrait logiquement être la dernière génération de break thermique du segment D pour le constructeur allemand. Lancé en 2024, ce nouveau modèle pourrait ainsi exister au catalogue jusqu’en 2031 voire 2032 : une date proche de la fin du thermique en Europe ! A moins qu’une forte baisse des ventes dans quelques années ne précipite sa fin de production…