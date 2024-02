Audi Q9 : à quoi s’attendre avec ce grand SUV ?

Audi Q9 – illustration : Kolesa

Ces premiers rendus réalistes de l’Audi Q9 nous donnent un aperçu du futur grand SUV aux anneaux. Diffusés sur le site Kolesa, ces images sont réalisées à partir des clichés de prototypes surpris par des photographes lors de tests. A quoi faut-il s’attendre pour ce grand SUV ? Nous vous proposons le portrait robot de ce prochain modèle Audi.

Toutes nos infos sur le nouvel Audi Q9

Jusqu’à présent le plus grand SUV Audi était le Q7, accompagné en haut de gamme par le Q8. Mais cela ne suffisait pas à tous les clients, qui veulent de grands SUV exclusifs, et c’est notamment le cas sur le marché chinois.

Ce nouveau modèle viendra concurrence les BMW X7 et Mercedes GLS, avec une longueur proche des 5,20 m ! Cette longueur généreuse permettra de voyager sur trois rangées de sièges, en configurations 6 ou 7 places si nécessaire. Les sièges arrière pourront ainsi être dignes de fauteuils de salon, avec dossier inclinable et des fonctionnalités qu’on retrouve d’ordinaire sur une limousine A8.

Et il ne s’agit pas d’un modèle électrique e-tron : les exemplaires photographiés montrent clairement des sorties d’échappement fonctionnelles. Il serait déjà question d’une version SQ9 pour chapeauter la gamme…

Pour l’Europe, ce grand SUV devrait privilégier l’hybridation, avec des versions micro-hybrides mais aussi hybrides rechargeables.

Esthétiquement, le Q9 devrait reprendre à son compte le principe de projecteurs à double étage pour la face avant. La gigantesque calandre Singleframe est ici sans contour, avec une grille de calandre au motif inédit. Pour le profil, on note la présence de poignées de portes affleurantes ( vues sur les protos ), de barres de toit, et d’un épaulement marqué au-dessus du train arrière. De quoi muscler l’ensemble et le dynamiser, malgré des dimensions imposantes.

La partie arrière reprend le principe du bandeau central lumineux, mais avec des feux en Y intégrés aux ailes arrière. Avec de généreuses jantes alliage, et un pack noir, le rendu de ce modèle est plutôt sympathique.

Nous ne manquerons pas de revenir sur ce sujet d’ici sa présentation, qui doit avoir lieu en 2025.