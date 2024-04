La Citroën ë-C3 se plante sévèrement aux crash-tests officiels

La Citroën ë-C3 se plante aux crash-tests

Global NCAP a testé la sécurité de la Citroën ë-C3, et les résultats sont édifiants : une note globale de 0 étoile ! Avec 0 étoile en protection pour les adultes et seulement une étoile pour la protection des enfants, la nouvelle petite Citroën produite en Inde n’a vraiment pas brillé lors de ces tests. Cette version indienne ne concerne pas que ce pays, étant donné qu’elle sera aussi exportée dans de nombreux pays émergents. D’où une portée mondiale pour ce résultat….

Une version indienne très mal équipée pour la sécurité

Le score a été commenté de manière particulièrement éloquente par le secrétaire général de Global NCAP : « C’est un résultat consternant de la part de Stellantis. PSA était autrefois un leader en matière de sécurité, mais aujourd’hui, en tant que membre du groupe Stellantis, le constructeur semble avoir fait un grand pas en arrière. Nous espérons que cette tendance négative apparente sera corrigée de toute urgence au niveau mondial. »

Alors oui, cette voiture produite en Inde est différente de la version qui vient d’être commercialisée en Europe, et donc en France. Mais pas sur tous les points ! Les deux versions européenne et indienne reposent sur la même plate-forme Smart Car, dérivée de la plate-forme CMP mais plus économique à produire. Même le design des deux voitures est très proche, à l’exception de la face avant qui est revue en profondeur.

Au niveau de la sécurité passive, cette C3 indienne fait le minimum, avec seulement deux airbags. Elle se dispense de protection latérale au niveau de la tête, d’un ESC, d’interrupteur de déconnexion de l’airbag passager, ou encore de ceintures arrière à 3 points d’ancrage.

La Citroën ë-C3 européenne n’a pas encore été testée par les fameux crash tests Euro NCAP, et on espère que les résultats seront plus favorables. Elle est évidemment mieux équipée en sécurité, avec l’aide au freinage d’urgence, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l’alerte active de franchissement de ligne, 6 airbags, les radars de stationnement arrière…

En Inde, les autorités souhaiteraient que les constructeurs automobiles équipent leurs voitures de l’ESC, des fixations Isofix, et de 6 airbags. Cette demande a été très mal reçue par les constructeurs présents dans le pays, et la mesure n’a donc pas été rendue obligatoire. Citroën n’est donc pas tenu légalement de faire mieux que ce triste résultat !